CEO de Apple, Tim Cook ingresa al selecto grupo de multimillonarios

México.- Un nuevo análisis de Bloomberg señaló que el patrimonio neto del CEO de Apple, Tim Cook, ha superado la marca de los mil millones de dólares, convirtiéndolo oficialmente en multimillonario.



Ciertamente es una cifra impresionante, pero asumiendo que es un poco más de mil millones, tiene un largo camino por recorrer antes de alcanzar a los otros directores ejecutivos en la lista de multimillonarios de Bloomberg.



Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, encabeza la lista con 187 mil millones de dólares, seguido por el ex director ejecutivo de Microsoft Bill Gates con 121 mil millones de dólares y Mark Zuckerberg de Facebook con 102 mil millones de dólares. El CEO de Tesla, Elon Musk, por su parte, es solo el número 10 en la lista, pero incluso él está muy por delante de Cook con 68 mil 700 millones de dólares.



Cabe señalar que, aunque pudiera parecer que se trata de una lista llena de solo hombres, la primera mujer de la lista es Alice Walton en el puesto 16, con 57 mil 100 millones de dólares, quien dirige las empresas más valiosas del mundo e influye en nuestras vidas de innumerables formas.



Como ha documentado el reportero Kashmir Hill, es casi imposible liberarse por completo de la economía que han construido Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple.



Cook es un caso un tanto inusual entre el club de las tres comas, sin embargo, porque no fundó Apple, y es raro que un CEO no fundador se convierta en multimillonario.



No obstante, podría decirse que Cook convirtió a Apple en la compañía que cotiza en bolsa más valiosa del mundo, superando a la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita en julio. Cook pasó muchos años en la empresa y reconstruyó su cadena de suministro utilizando principios de fabricación "justo a tiempo", como reducir el inventario, después de que Steve Jobs lo contratara de Compaq para ser el director de operaciones de Apple.



Según la mayoría de las cuentas, Cook ha adoptado un enfoque más mesurado y cauteloso que su predecesor, pero los ingresos y las ganancias de Apple se han más que duplicado desde que se convirtió en CEO.



No está claro cómo se mantendrá ese legado de construcción de Apple con el tiempo, por el momento, Apple y otras empresas con grandes operaciones de fabricación y bases de clientes en China están tratando de determinar cómo les afectará la prohibición del presidente Trump sobre algunas empresas chinas.



Pero Apple está avanzando bien por el momento; sus ganancias recientes del tercer trimestre mostraron que está prosperando en medio de la pandemia que ha destruido a muchas otras empresas.



En su tercer trimestre, Apple tuvo 59.7 mil millones de dólares en ingresos, un aumento del 11 por ciento con respecto al año anterior. Y se acerca a una capitalización de mercado de 2 billones de dólares.