CEO de Instagram explica por qué deben ser parte de Facebook

“Evidentemente no estamos de acuerdo con las acusaciones que la FTC despejó de la adquisición de Instagram hace más de ocho años. De todas las personas que usan Instagram e incluso confían en nosotros todos los días, y hay muchas cosas buenas que son posibles gracias a que somos parte de una compañía como Facebook”, explicó Mosseri a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Durante casi una década, Facebook ha usado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y terminar con la competencia, todo en perjuicio de los usuarios cotidianos”, señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que lideró la demanda estatal.

“En Estados Unidos, por ejemplo, tratamos de competir contra Messages (de Apple) y para eso estamos aprovechando la infraestructura de Messenger”, dijo. De igual forma para la economía de los creadores o Instagramers, pues aprovechan toda la infraestructura de monetización, análisis y alcance desarrolladas por Facebook.

“No tuvimos que construir nuestro propio sistema de anuncios desde cero, pudimos aprovechar el sistema existente de Facebook que ayuda a encontrar clientes de esta región de todos los tamaños, lo cual es particularmente importante si tomamos en cuenta el contexto de la pandemia porque nos permite además aprovechar la tecnología de comercio electrónico de Facebook para que las tiendas ayuden de nuevo, creen valor económico para las personas que realmente lo necesitan”, agregó.

