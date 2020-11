Cepal prevé mayor desempleo en 2021 con más impacto en mujeres y jóvenes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si la economía internacional sigue sin recuperarse, como se observa hasta el momento, para 2021 el desempleo será mayor al 2020, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



La mayor pérdida de empleos formales e informales por esta pandemia del Covid-19 se registra en empleadas de servicios domésticos, ya que hasta el segundo trimestre de 2020, 30 de cada 100 perdieron su trabajo, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



En el documento “La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política”, de ambos organismos, se explicó que en segundo lugar están los trabajadores familiares no remunerados, con 24 de cada 100; en tercer lugar están 20 de cada 100 trabajadores por cuenta propia; casi 18 de cada 100 empleadores y cerca de 15 de cada 100 asalariados en empresas privadas.



Mientras que los que conservaron el empleo lo hicieron pero con recortes de jornadas laborales, recortes salariales, entre muchos otros ajustes que se realizaron para mantener los trabajos, siendo los empleados de empresas privadas los más afectados, ya que los que menos sufrieron fueron los burócratas.



La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena y el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro, explicaron que los más afectados por el desempleo fueron las mujeres y los jóvenes.



Bárcena dijo que “el desempleo en 2021 lo más probable es que sea superior al 2020”, porque ello dependerá de la recuperación económica y no se observa que este año se vaya a cerrar con números positivos, por lo que se espera una larga recuperación, sobre todo en Latinoamérica que si crece a 0.4% en los próximos años tardará una década en regresar a niveles de 2019.



Comentó que “la crisis sanitaria afectó sobre todo el empleo en los grupos vulnerables profundizando la desigualdad en el mercado laboral”, sobre todo en el segundo trimestre de 2020 cuando se registró una “masiva pérdida de empleos”.



Explicó que una gran cantidad de mujeres no solamente perdieron el empleo, redujeron la participación laboral y se exacerbaron las presiones sobre ellas en las tareas del cuidado del hogar.



Por ejemplo, una de cada 4 mujeres quisiera y desearía trabajar y no tiene oportunidad de hacerlo en México.



Mientras que la dinámica de contrataciones afecta más a los jóvenes al reducirse el número de vacantes para los primeros empleos. Por ello es importante el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.



Bárcena afirmó que no solamente se vivió el desempleo sino que hubo “mecanismos de ajuste temporal para preservar la relación laboral en el empleo formal: anticipo de vacaciones, reducción de jornada de trabajo, recortes en salarios y trabajo a distancia principalmente en empresas grandes y sector público”.



Esa situación y las políticas de distanciamiento físico y restricciones de movilidad que limitan el empleo informal permiten estimar que en la región se perderán ingresos laborales de 19.3% en los primeros tres trimestres del 2020.



Pinheiro comentó que la caída en el empleo afectó más a los jóvenes de 15 a 24 años, sobre todo a los que se incorporan por primera vez al mercado laboral, las estadísticas muestran que la caída en el empleo para los jóvenes en el segundo trimestre de 2020 fue de -7.8 puntos porcentuales.



La gran mayoría de los jóvenes laboran en los sectores más afectados, como: hotelería, comercio, servicios y construcción, en su mayoría trabajan en la informalidad.