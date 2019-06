Cerca la definición para que la F1 siga en México

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio esperanzas para que el Gran Premio de Fórmula 1 siga celebrándose en la capital después de la edición de este año, la cual es la última bajo contrato.La funcionaria aseguró que la carrera, que se realiza en una tercera etapa desde 2015, tendrá financiamiento privado, pero que todavía no está en condiciones de informar sobre las resoluciones debido a que continúan las negociaciones.“Entre esta y la próxima semana ya podemos anunciar. Se ha hecho un esfuerzo muy grande entre organizadores de la Fórmula 1, entre distintos empresarios y el propio gobierno de la ciudad para tratar de que la Fórmula 1 se quede, pero que no sea con recurso público”, señaló Sheinbaum. “Estamos trabajando en ello y esperamos que ya muy pronto podemos dar muy buenas noticias, todavía no lo tenemos totalmente asegurado, pero créanos que estamos trabajando para que este importante espectáculo deportivo no se vaya de la ciudad”.El Gran Premio de Fórmula 1 tendrá su quinta carrera contemplada en el contrato, en el cual se pagaron alrededor de 360 millones de dólares por cinco años; el gobierno federal aportó poco más de 210 millones de dólares a través del Consejo de Promoción Turística, mientras que el resto salió de la iniciativa privada.Para este año se espera la llegada del circo de la F1 para el último fin de semana de octubre. El 25 y 26 de ese mes están programadas las prácticas y las clasificaciones, mientras que el día 27 se realizará la carrera.La Fórmula 1 todavía tiene en cartera a México para contemplarlo como una de las sedes para la próxima temporada, en la que se esperan más de 20 carreras.