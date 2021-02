Cercanos a Alito, juniors y hasta un ex panista: la lista del PRI para diputados

Escuchar Nota

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) definió su lista de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral que se llevará a cabo este año, donde el nombre de, presidente del partido, está incluido, así como el de algunos viejos conocidos.Populares por pertenecer a la vieja guardia del tricolor, figuras como, hermano del ex gobernador Humberto Moreira, y su esposa, Secretaria General del partido, también están incluidas en la lista.Los tres políticos de mayor jerarquía en elestán en los primeros lugares, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.Ismael Hernández Deras, ex Gobernador de Durango y líder de la Confederación Nacional Campesina, presidenta de Movimiento PRI.MX (del grupo de Alejandro Moreno)Hiram Hernández, presidente de Red Jóvenes por México (del grupo de Alejandro Moreno)Ivonne Díaz Tejeda, diputada local en NayaritMontserrat Arcos Velázquez, presidenta del Organismo de Mujeres del PRI, ex Gobernador de Coahuila y esposo de Carolina Viggiano, secretaria del tricolorFuensanta Guadalupe Guerrero, dirigente de la Juventud Revolucionaria CNOPRodrigo Fuentes Ávila, presidente del PRI en CoahuilaFrinné Azuara Yarzábal, diputada federal de SLP que busca su reelecciónPablo Guillermo Angulo, líder de la Red Jóvenes x México y pupilo de Alejandro MorenoEufrosina Cruz Mendoza, diputada local de Oaxaca, antes estuvo en el PANCarlos Miguel Aysa, Gobernador interino de Campeche, sustituyó a Alejandro MorenoLorena Piñón, secretaria de Gestión Social del PRIPablo Gamboa Miner, hijo de Emilio Gamboa, ex coordinador del PRI en Senado, presidente nacional del PRIMaría Guadalupe Alcántara Rojas, ex diputada federal y ligada al Grupo AtlacomulcoEduardo Enrique Murat Hinojosa, hijo menor del ex Gobernador de Oaxaca José MuratCynthia López Castro, diputada federal y ex funcionaria del equipo de Aurelio Nuño, ex Secretario de EducaciónArmando Tonatiuh González, afín a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de prostitución, secretaria general del PRI y esposa del ex Gobernador de Coahuila Rubén MoreiraRicardo Aguilar Castillo, secretario de Organización del tricolor, cercano a PeñaCristina Ruiz Sandoval, secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones PopularesCarlos Iriarte Mercado, ex dirigente del PRI-Edomex y ligado al Grupo AtlacomulcoLaura Barrera Fortoul, ex directora del DIF con Peña