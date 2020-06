Cerco sanitario en IMSS e ISSSTE por brotes de Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante los brotes de coronavirus registrados en hospitales locales del ISSSTE y el IMSS, el Subcomité Técnico Covid-19 Sureste confirmó 12 casos positivos y 13 sospechosos bajo cerco sanitario.



En la Clínica de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se han contabilizado siete contagios entre personal médico y administrativo, mientras que en el Hospital General de Zona No. 2 del Seguro Social, van cinco confirmados.



Mediante los nuevos cercos sanitarios en cada uno de los hospitales, se busca asegurar la atención del personal médico y administrativo que se encuentra en esa situación y evitar la propagación de contagios.



“Cabe puntualizar que hasta el momento todos los casos positivos se encuentran asintomáticos y sin hospitalización”, informaron fuentes que integran el Subcomité Técnico.



Sin embargo, se monitorea a cada una de estas personas de forma permanente por parte la Jurisdicción Sanitaria No. 8 de la Secretaría de Salud.



Tanto en la Clínica No. 2 del IMSS como la del ISSSTE continúan brindando servicio conforme a los protocolos de actuación.



“El Subcomité Técnico Covid-19 Sureste reitera su compromiso con las y los coahuilenses para seguir implementando las medidas que sean necesarias para la protección de su salud”, se informó.