‘Cerdo machista’ llaman al alcalde de Torreón

“Zermeño ha demostrado ser un cerdo machista”, aseguró la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, al reclamar que el alcalde de Torreón se niega a separar del cargo a Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Tránsito, mientras que la Fiscalía General lo investiga por acoso sexual.Una agente de la misma corporación lo acusa por abuso sexual. Previamente presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.“La agente denunciante realizó dicho trámite durante el 24 de marzo pasado ante la Delegación Laguna I de la Fiscalía del Estado de Coahuila, se generó así ya el número de expediente 00519/TOR/UATCJEM/2019, que establece un mecanismo de protección a la mujer, mientras se establecen los resolutivos correspondientes”, refirió la legisladora.Al mando policial se le habría prohibido acercarse a la presunta víctima durante 30 días, luego de que se le acusara de agredirla en forma verbal y tocarle el pecho en un crucero.“La administración de Jorge Zermeño Infante, en lugar de destacarse por realizar obras o mejorar los servicios públicos, se ha destacado por los escándalos protagonizados por sus principales funcionarios y, en todos los casos, en lugar de investigar y sancionar a los responsables, Zermeño ha optado por encubrir la corrupción y fomentar la impunidad”.“El año pasado, Pedro Luis Bernal, a bordo de su automóvil particular y portando una chamarra de la Policía Municipal, persiguió hasta su domicilio a una mujer que presuntamente había cometido una infracción de tránsito. Este acto ilegal de abuso de autoridad y prepotencia fue minimizado por Zermeño”.Y lo mismo ocurre en el caso actual, indicó la diputada, pues el alcalde asegura tener “plena confianza” en que la denuncia no tiene razón de ser.“Por si fuera poco, de manera cobarde trata de descalificar a la agente de Tránsito afirmando que en la dependencia había mucha corrupción y que a los agentes de Vialidad no les gusta que los pongan a trabajar, es decir, de manera cobarde e irresponsable trata de hacer creer que la denuncia es motivada por la corrupción”.“En lugar de ordenar una investigación a fondo y separar de su cargo al funcionario involucrado, Zermeño sale de inmediato a la defensa de los mismos y, para ello, poco le importa tachar de corrupta o floja a la agente que tuvo el valor de denunciar al director de Tránsito”.El machismo, prepotencia y soberbia que exhibe Jorge Zermeño es inaceptable, grotesco e indigno de quien se desempeña como alcalde de Torreón y sus declaraciones contienen violencia de género. Por ello, llamó a Zermeño Infante “cerdo machista”.