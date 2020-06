‘Cerdos demócratas’: Mujer ofende a clientes que le pidieron usar cubrebocas en super

Escuchar Nota

Did she just shout “you’re a f***ing democratic pig”? Because she was asked to comply with rules and wear a mask? How did wearing a mask become so political? pic.twitter.com/Aj83KEKUvS — Ola Salem (@Ola_Salem) June 27, 2020

“Tengo un problema respiratorio. Mi médico no me deja usar mascarilla facial, así que si alguien me acosa para no usar una mascarilla, está violando la ley federal. ¿Entienden eso?”.



para evitar los contagios a causa de la COVID-19.Todo comenzó cuando una mujer se le acercó a la chica que no traía el cubrebocas y le pidió usar uno, a lo que la ofendida le gritóEnojada, vemos cómo la mujer golpea la canasta donde está haciendo sus compras y comienza a gritar que la están acosando por no usar un cubrebocas.Los hechos ocurrieron en Trader Joe en North Hollywood, en California y el incidente fue grabado por un espectador.En el video, que ya se volvió viral, vemos a la mujer, quien no ha sido identificada, gritar a los demás clientes:Este hombre me acosa por no usar mascarilla”.Y es que la mujer asegura que no usa cubrebocas porque tiene un problema respiratorio.Aunque no se aprecia en el video, se cree que la mujer fue invitada a salir del supermercado por los guardias de seguridad, y es que es una regla que todos porten cubrebocas para así detener la propagación del COVID-19.Información de Radio Fórmula