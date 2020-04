Cerdos salvajes devoran a niño de cuatro años

Escuchar Nota

"Un rebaño de cerdos estaban rondando un basurero y atacaron al niño en cuanto lo vieron", aseguró K. Srinivas, un oficial del cuartel de policía donde se atendió la emergencia, a un diario local. "Los animales devoraron parcialmente su cuerpo".

en las cercanías de un basurero.Así ocurrió este martes en la ciudad decuando el rebaño de las bestias arrastró al menor que vivía en la colonia Singareni y que fue parcialmente desmembrado por los porcinos, informó The New York Post El menor fue identificado como V. Harshavardhan, y según fuentes en India el ataque ocurrió en horas de la tarde cuandoLos progenitores del niño no se percataron de lo ocurrido:que no se movía. Al acercarse al cuerpo se dieron cuenta de que el menor estaba sin vida y parcialmente devorado.Cuando la policía arribó al lugar de los hechos se dieron a la tarea de localizar a los padres de la desafortunada criatura que fueron identificados por los vecinos del lugar. Posteriormente trasladaron al niño a un hospital donde se le declaró como oficialmente fallecido.Según V. Keshya, padre de la víctima, antes del incidente que le costó la vida a su hijo,