Cerebros de algunos pacientes con Covid-19 podrían envejecer 10 años, revela estudio

“A medida que los investigadores buscan comprender mejor el impacto a largo plazo de Covid, será importante investigar más a fondo hasta qué punto la cognición se ve afectada en las semanas y meses posteriores a la infección, y si en algunas personas se produce un daño permanente a la función cerebral”.

La gente que se recupera des y en el peor de los casos la infección se asocia a un deterioro mental equivalente a 10 años de envejecimiento del cerebro, advirtieron investigadores.Un estudio a más de 84 mil personas, que no fue revisado por pares y fue liderado por, halló que en algunos casos graves, la infección de coronavirus está asociada con déficits cognitivos sustanciales durante meses.“Nuestros análisis (…) se alinean con la opinión de que existen consecuencias cognitivas crónicas tras tener“Las personas que se habían recuperado, incluidas las que ya no reportaban síntomas, presentaban importantes déficits cognitivos”.Las pruebas cognitivas miden qué tan bien realiza tareas el cerebro, como recordar palabras o unir puntos en un rompecabezas. Estas pruebas se utilizan ampliamente para evaluar el desempeño del cerebro en enfermedades como elEl equipo deLos hallazgos, que aún no son revisados por otros expertos, se publicaron en línea en el sitio web de MedRxiv.Los déficits cognitivos fueron “de una magnitud de efecto sustancial”, especialmente entre las personas que habían sido hospitalizadas con Covid-19, dijeron los investigadores. Los peores casos mostraron impactos “equivalentes al declive promedio deSin embargo, científicos que no participaron directamente en el estudio dijeron que sus resultados deben considerarse con cautela.“La función cognitiva de los participantes no se conocía antes del, por lo que cualquier efecto sobre la cognición puede ser de corto plazo”, afirmóDerek Hill, profesor de ciencia de imágenes médicas en elno podían ser del todo confiables, ya que no compararon las puntuaciones antes y después, e involucraron a una gran cantidad de personas que informaron haber tenido Covid-19, sin tener un resultado de examen positivo.“En general (esta es) una investigación intrigante pero no concluyente sobre el efecto de