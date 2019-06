Piden disculpas por masacre en Allende

La masacre de Allende cometida en la primavera de 2011 por la organización delictiva los Zetas, con omisiones y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales, “no se debe de repetir nunca más” y es pertinente “dar pasos firmes para garantizar justicia a las víctimas y a sus familias”, coincidieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el gobernador Miguel Angel Riquelme, al ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido.“Para o repetir atrocidades como la de Allende debemos dar pasos firmes para garantizar justicia y no permitir nunca más que las autoridades les fallen, como las autoridades de aquel entonces les fallaron a ustedes”, dijo la titular de la Segob, en un encuentro con colectivos de familias de personas desaparecidas, en la plaza pública de este municipio de 22 mil habitantes.“Con sinceridad, tenemos que reconocer que el Estado mexicano falló a las personas detenidas, asesinadas y desaparecidas; el Estado no brindó la seguridad ni la paz para defender su integridad y su vida. Agentes del Estado han sido sentenciados por ser complicas. Les fallamos, porque todavía existen pendientes de justicia y protección a las víctimas”, consideró, por separado, el gobernador Riquelme.Familiares de las víctimas por la violencia en Allende, Piedras Negras y otros municipios de la zona norte de Coahuila, recordaron detalles sobre lo ocurrido entre el 18 y 20 de marzo de 2011.“Pensar en Allende me genera rabia, dolor; recordar que el Estado no hizo nada. Más de mil 400 llamadas de auxilio hubo al 089, de Allende y Piedras Negras, y nadie respondió”, dijo Silvia Eugenia Garza Villarreal, del colectivo Familias unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.La disculpa pública la dieron las autoridades luego ante la recomendación 10VG/2018, “por violaciones graves cometidas del 18 al 20 de marzo de 2011 en Allende, así como violaciones posteriores en Piedras Negras y la región Norte de Coahuila”. En el encuentro también estuvieron Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob; Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de desaparecidos y el alcalde de Allende, Antero Alvarado Saldívar.