Cereso de Zacatecas, entre tensión y miedo

Escuchar Nota

“No, pues ¿quién va a estar tranquilo?, entonces, lo que estamos diciendo es que bueno, ¿qué no hay quién los cuide o por qué se pelean allá adentro o qué?



“Aquí no hay quien haga el orden, así de fácil… ¿Qué ganamos con que esté tanta seguridad ahorita? La seguridad la tenemos aquí afuera, la seguridad se necesita dentro, no fuera, entonces quién sabe que sea lo que vaya a pasar”.

“¿Cómo entraron? Si a nosotros nos esculcan de pies a cabeza y ¿cómo es posible que haya armas adentro? Entonces, yo sí le pido a Luz María, la de Derechos Humanos, que haga su trabajo, así como al gobernador, así como a sus altos mandos”.

“Y siempre dicen, están bien, y cuando entra uno y viene a verlos los encuentra con sus brazos dislocados, los ojos morados”.



Ya pasó más de un mes de una de las mayoresy en ellas visitas aún no se normalizan.A pesar de que ya no se registran largas filas intentando ingresar a la mayor cárcel del estado aún es un viacrucis. La tensión y el miedo de que otro enfrentamiento detone en cualquier momento se respira en el ambiente, señaló Jorge Rodríguez, quién tiene a un hijo dentro del penal:A este cuestionamiento se sumó Valente Rentería:Por elaún; familiares de los internos se sienten agraviados por las acusaciones de las autoridades, quienes los culpan por el tráfico de armas al interior del penal, declaró otro familiar, quien prefirió el anonimato por temor a represalias.Además de los 17 internos muertos, otra decena resultó herida, pero, aseguró Ramón Gutiérrez, quien recién salía de las visitas y dice haber constatado los efectos de las golpizas:Las autoridades no han dado informes sobre el estado que guardan las, aunque se mantiene la percepción oficial de que el penal es una bomba de tiempo.