Ceresos de Coahuila continúan libres de covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En los centros penitenciarios de Coahuila hasta el momento no se ha dado un solo caso positivo de coronavirus, aseguró la secretaria de Seguridad en la entidad, Sonia Villarreal, al subrayar que se han adoptado estrictas medidas para las visitas a los internos.



La funcionaria estatal, acudió a la presentación del informe “La Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en los Centros Penitenciarios Femeniles, en el Estado de Coahuila”, que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el cual presidió su titular Hugo Morales Valdés.



Lo anterior en lo que corresponde a los cinco centros penitenciarios con que cuenta Coahuila, incluyendo dos femeniles, así como los dos de adolescentes en Saltillo; sostuvo que esto corresponde a internos y personal administrativo, aunque refirió el caso de una persona cuyo familiar estuvo infectado y por razones de seguridad fue aislado sin acudir a sus labores, aunque finalmente no pasó a mayores, esto hace un mes.



Respecto de la policía estatal admitió que sí se han dado contagios, en específico en el municipio de Sabinas, en un policía que en su descanso se infectó y posteriormente tuvo convivencia con su grupo, lo que generó un brote hace alrededor de cuatro semanas, lo que aseguró ya se ha superado.



Sobre de las quejas de familiares en el Penal de Piedras Negras por la falta de baños en las salas de espera a acceso, la Secretaria de Seguridad de Coahuila indicó que ya se está tratando se habilitar un área que fue desocupada y donde se localizaban los juzgados.



Finalmente, al hablar sobre el traslado de internos desde Piedras Negras, manifestó que dicho lugar estaba a punto de llegar al límite de su población y por ello se hizo un traslado de internos a su similares en Torreón y Saltillo, con alrededor de 80 personas privadas de su libertad, la mitad a cada centro penitenciario.



El informe forma parte de uno más amplio que incluirá los centros penitenciarios varoniles y cárceles municipales, donde se ha detectado que en algunas, no se cuenta con las instalaciones adecuadas para recibir y dar atención al público.



Que se siga trabajando la política penitenciaria de los centros de reinserción social femenil en la entidad, donde se garantice la estancia digna y segura de las internas, que se sigan llevando los estándares establecidos por la Asociación Americana de Prisiones (ACA) para renovar las certificaciones que realizará el consejo de dicho organismo en 2021 en Saltillo y en Piedras Negras en 2022; y tercero realizar labores de mantenimiento en área de dormitorios y de baños.



Un aspecto positivo, es que el cien por ciento de las internas aprenden a realizar un oficio, lo ejercen y al salir, son contratadas por las empresas que les brindan la capacitación.



Además, según Morales, a partir de que los centros dejaron de ser mixtos hubo una significativa disminución de internos respecto a su capacidad lo que permite un mejor manejo; en Saltillo con 65 internas de 95 espacios, en tanto en Piedras Negras ronda el mismo número de una capacidad de 80.