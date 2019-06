Cerrada lucha por el liderato

Desde que se inauguró la presente temporada de la Liga del Norte el pasado 31 de marzo, los Bravos de Sabinas han permanecido en el liderato, que le han disputado en primera instancia los de Alambrados de Allende -en la segunda serie-, y ya para la tercera serie los Barreteros desbancaron a los Alambrados, y hasta la fecha sigue pisándole los talones a los superlíderes de la Liga del Norte de Coahuila.No haber jugado la primer serie ante los de Alambrados, es lo que viene arrastrando la pesada loza para los de Barroterán, quienes también ocupan la segunda posición en la tabla general desde la tercera serie -al desbancar a los de Alambrados de Allende-, y haber perdido el segundo juego de la quinta serie ante los Bravos de Sabinas.Desde hace dos series los Barreteros de minas de Barroterán han estado a un solo juego de empatar a los líderes, pero hasta la fecha eso no ha pasado, aunque el pasado domingo los Tuzos de Palaú le dieron su buen susto a los líderes, por lo que estos optaron por cerrar filas, y relevar a su cuadro de pitcheo -cada que entraba a batear por los tuzos algún buen pelotero-.Equipo JG JPBravos de Sabinas 20 4Barreteros de Barroterán 19 5Agricultores de Morelos 17 7Acereros de Monclova 14 10Alambrados de Allende 12 12Carboneros de Nava 11 13Tuzos de Palaú 9 15Venados de Cuatro Ciénegas 8 16Atléticos de Acuña 5 19Diablos de Nadadores 5 19Local VisitaNadadores Vs. MorelosNava Vs. SabinasBarroterán Vs. Cuatro CiénegasAllende Vs. MonclovaAcuña Vs. Palaú