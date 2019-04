‘Cerrar frontera no es presión a México’; Kushner

La amenaza del Presidente Donald Trump de cerrar la frontera Sur de Estados Unidos no es una forma de presión a México sino a todos los actores para dar soluciones ante la llegada masiva de migrantes, dijo este lunes Jared Kushner, asesor especial de la Casa Blanca.En una rara entrevista con la cadena Fox News, el también yerno del Presidente Trump respondió una pregunta directa de la conductora Laura Ingraham sobre sí las amenazas del cierre de la frontera tenían la intención de presionar a México a actuar en migración."¿Todo esto (la amenaza de cerrar la frontera) es para presionar a México?", preguntó Ingraham. "No, yo pienso que es para presionar a todo el mundo", respondió Kushner a la pregunta."(La llegada de migrantes) es algo que necesita solución. Una de las cosas que amo del Presidente es que no permite que la gente se esconda de los problemas. Cuando hay un problema hace que la gente confronte el problema y es muy creativo en la forma de encontrar una solución", añadió.Apenas el pasado 19 de marzo, Kushner sostuvo una cena con el Presidente Andrés Manuel López Obrador donde abordaron el tema migratorio; sobre la amenaza de un cierre de la frontera con México, Kushner respondió en la entrevista de este lunes que Trump sopesaba opciones."¿Dónde está el pensamiento del Presidente sobre el cierre de la frontera?", preguntó Ingraham."Pienso que definitivamente ha incrementado la conciencia sobre el tema (de la llegada de migrantes). Pienso que está sopesando toda sus opciones", respondió Kushner en la entrevista.De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno estadounidense, el pasado mes de febrero registro el arresto de más de 76 mil migrantes en la frontera con México, lo que representa el número más alto para un mes en los pasados 12 años fiscales de la historia y se espera que marzo sea mayor.En la misma entrevista con Ingraham, Kushner defendió el nuevo Acuerdo Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) firmado por los tres países en noviembre de 2018 y que debe ser ratificado por las legislaturas de los tres Países; en EU, la ratificación del T-MEC es aún incierta."Pienso que se está moviendo muy sólidamente", dijo Kushner sobre el acuerdo comercial.Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, Kushner fue el principal contacto para liderar la relación bilateral con México durante los dos últimos años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, un rol que habría sido refrendado ahora con la cena privada con López Obrador.A finales de noviembre, Kushner fue condecorado con el Águila Azteca, el máximo reconocimiento para un extranjero por servicios al Estado mexicano, una presea que le fue entregada por el ex Presidente Peña Nieto en su último viaje como Mandatario a Argentina ese mismo mes.