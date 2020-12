Cerrará Chihuas su preparación en Saltillo; compartirá cartel con el Canelo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El combate coestelar que marca el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez tendrá como protagonista al regiomontano Francisco “Chihuas” Rodríguez, quien buscará el título mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo el próximo 19 de diciembre en el AlamoDome de San Antonio, Texas, frente a Julio César “Rey” Martínez.



El Chihuas optó por cerrar su preparación en Saltillo, confiado en la sapiencia de Óscar Soberón Nakasima, para reportarse en virtud de sus facultades de cara a su gran oportunidad titular, donde buscará convertirse en campeón mundial en dos divisiones diferentes.



“No es la primera vez que vengo a Saltillo, ya van varias veces que vengo a prepararme acá, estamos haciendo un campamento de altura en Arteaga, y estamos haciendo equipo con el profe (Óscar) Soberón, que tiene mucha experiencia”, indicó el púgil regio.



El excampeón mundial Paja de la FIB y de la OMB se quedó con la esperanza de disputar el cetro mundial Supermosca del CMB del cual era el retador número uno, pero al no dársele dicha pelea, no dudó en bajar de división y buscar el fajín Mosca del organismo verde y oro, mismo que ostenta un púgil perteneciente al equipo del “Canelo”.



“Se han tardado mucho en darme la oportunidad (en Supermosca), y en Mosca es donde se me presentó, sé que puedo dar el peso, sirve que no dejo libre la categoría, vamos a ganar este 19 de diciembre y voy a reinar mucho tiempo”, declaró confiado.



Ser el telonero del regreso de Saúl “Canelo” Álvarez es una motivación extra para el Chihuas, debido a que le abre las puertas a las grandes ligas del boxeo, y más en un pleito entre mexicanos que siempre son guerras declaradas.



“Vamos a demostrarle a la gente lo que pasa cuando dos mexicanos están arriba del ring, la pelea va a estar dura, es el campeón que está en su mejor momento y se me hace que le vamos a dejar el ring bien calientito al Canelo”, concluyó.