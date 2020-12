Cerrará economía el 2020 con una contracción de -9%

Escuchar Nota

“Solamente se ha logrado recuperar el 50% de los empleos formales perdidos, más la creación de 2 millones de empleos que prometió el Gobierno Federal, las cifras se ven muy lejanas”.

“México cerrará su economía en este 2020, con una contracción delde alrededor del 9.0%, la cual sería la más pronunciada en el país desde la crisis de 1932, afirma, Presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servicios y Turismo, al dar su punto de vista sobre el balance del año que hoy termina.Asegura que el escenario es adverso para el 2021, y expone que “la crisis ocasionada por la pandemia que se vive a nivel mundial, tomó al Estado mexicano en medio de una economía debilitada y en recesión, las cifras económicas del 2019 habían registrado importantes contracciones en el, baja confianza empresarial y nula generación de empleo”.“Ahora por lo que lo ocurrido en el 2020, se liga con el deterioro visto en el año anterior y de esta forma cerrar uno de los peores años para México”, y comenta que en esto coinciden especialistas que consideran que el 2021 será sumamente complicado para todos los sectores de la economía de nuestro país.Considera que “el impacto ocasionado por el COVID-19, empeoró la situación, ya que fue necesario decretar la emergencia sanitaria y suspender la mayoría de actividades productivas, sin embargo, el Gobierno Federal no utilizo medidas de amortiguación, lo que agravó aún más el escenario económico”.“Los resultados de esta indiferencia gubernamental desembocaron en consecuencias devastadoras, como la caída promedio del 50 por ciento en los ingresos empresariales, y el Millón 117 mil 584 empleos formales perdidos entre marzo y julio, además de la muerte de más de 1 millón 10 mil 857 empresas.Dávila Flores, explica que “si bien, la economía muestra tasas importantes de recuperación se percibe que los últimos meses han mostrado una desaceleración y con el regreso al semáforo rojo en ciudades importantes, así como el Valle de México, esta situación puede revertirse y caer aún más”.“En general, las actividades secundarias son las que se encuentran impulsando en mayor medida la recuperación, debido a que las manufacturas se encuentran ligadas a las exportaciones y a cadenas globales de valor, por lo que la recuperación de países como Estados Unidos beneficia a estos sectores y estos a su vez actúan como un efecto multiplicador en otros sectores como el comercio y los servicios, explicó el ex presidente nacional deTambién se refirió al regreso al semáforo rojo en la, “que determina una importante caída en los comercios minoristas, si los contagios no logran reducirse, esto se alargará aun más y se extenderá a otras ciudades, por lo que el tropiezo económico será irreversible, debido a esto, se espera un comienzo adverso para él 2021”.El presidente del, menciona que “es fundamental que en base a este panorama económico, es importante aprender de lo ocurrido en los primeros dos años del Gobierno Federal, para así cambiar las estrategias económicas y no hundir más el país, es necesario impulsar paquetes de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, de esta forma se contribuye a un mejor dinamismo económico y mayor generación de empleos”.“El escenario venidero es adverso, pero puede aún tornarse positivo si desde el gobierno se actúa con sensatez y visión de largo plazo, es importante que el sector empresarial y las autoridades trabajen conjuntamente para lograr una recuperación económica en nuestro país”, concluyó el entrevistado.