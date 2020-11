Cerrará empresa Dickies en Parras; avisan a los trabajadores

Escuchar Nota

“Nos comentaron, la mera verdad, el cierre de la planta. Todavía nos vamos a presentar en el siguiente turno, nos presentaremos el martes, pero pues ya se le va a ir hablando al personal y a más tardar para enero tiene que estar cerrado”, informó una trabajadora.



Trabajadores de la empresa Dickies aseguraron que la planta cerrará en los próximos días, de acuerdo con información proporcionada por sus superiores, lo que dejaría sin empleo a poco más de mil personas.La empresa textil mantiene otra planta en Torreón, la cual se mantendrá en operaciones. Las instalaciones de Parras, que abrieron operaciones en 1995, no entran en los planes de la compañía.Hasta el momento, los directivos no han rechazado o confirmado la información sobre el posible cierre de la empresa, que produce pantalones, camisolas y uniformes industriales. La mayor parte de la producción se va a extranjero.Este año, por la pandemia, se informó que también empezó a producir cubrebocas y trajes quirúrgicos.: en su momento, solamente despidieron a parte del personal y luego contrataron a nuevo personal, supuestamente con la intención de no generar antigüedad.Durante el 2017, VF Corp. (propietaria de Jeans Lee y Wrangler) compró a Dickies, lo que implicó recortar la planta laboral de mil 100 a 700 trabajadores, y para el 2018 anunciaron la contratación de 400 más.