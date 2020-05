Cerrará planta Nissan y ‘prende’ a Barcelona

Escuchar Nota

Tokio, Japón.- La decisión de Nissan Motor de cerrar su planta de Barcelona, anunciada ayer, se engarza con una estrategia a mediano plazo que fue adelantada el miércoles por la alianza que forjó hace dos décadas con Renault.



Por su parte, representantes sindicales en la ciudad de Cataluña, España, llamaron a mantener la huelga indefinida que inició el pasado 4 de mayo y a redoblar las movilizaciones. Son cerca de 3 mil los trabajadores en el complejo.



En cuanto saltó la noticia oficial del cierre, los trabajadores advirtieron que plantarán cara a los planes de cierre de los centros de producción de la compañía en Barcelona. Decenas de obreros se concentraron ante la planta de la Zona Franca y quemaron neumáticos mientras estudian nuevas protestas.



El presidente de Nissan, Makoto Uchida, confirmó que la luz verde para el cierre de las instalaciones de la firma nipona en Barcelona fue adoptada ayer, aunque no precisó si se trata de una suspensión temporal y, de serlo, por cuánto tiempo se prolongará.



Según, la alianza, Nissan se encargará de China, Japón y Norteamérica; Europa, Rusia, Sudamérica y África del Norte serán regiones de referencia para Renault, mientras que Mitsubishi se enfocaría en el sudeste asiático y de Oceanía.



Nissan no solo cerrará Barcelona, sino que también clausurará su planta de Indonesia, cuya producción pasará a Tailandia, que se convertirá en la única base de producción para el sudeste asiático.



De momento, Nissan no quiere tirar la toalla en Europa, porque va a mantener la fábrica de Sunderland como base de producción para Europa Occidental, una zona que, de acuerdo con el plan de la alianza, estará bajo el paraguas de Renault.



Todo ello como parte de los planes de Nissan de reducir hasta 20% su capacidad de producción, hasta 5.4 millones de unidades, en un programa compartido con Renault y Mitsubishi y que tiene su horizonte en el año 2023.