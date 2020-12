Cerrarán antes salones si continúan contagios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Las fiestas de Navidad y de fin de año dependen única y exclusivamente de la ocupación hospitalaria.



El alcalde Manolo Jiménez Salinas hizo de nueva cuenta un exhorto a la corresponsabilidad de la ciudadanía para evitar que en las siguientes semanas se incrementen los contagios por Covid-19.



“Por eso seguimos trabajando, no bajamos la guardia y hay que echarle ganas. Llamando a la corresponsabilidad, porque si no hay en todo esto, es muy complicado avanzar”, dijo.



De rebasarse el 75% de la ocupación hospitalaria, los salones y restaurantes bar se quedarían sin festejar la Navidad y la llegada del 2021; pues tendrían que cerrar a las 10 de la noche, y no a las 23:59 como lo hacen en estos momentos.



“Nosotros vamos a seguir trabajando con los protocolos, los operativos, con las restricciones, generando conciencia en la ciudadanía sobre la responsabilidad compartida, y entre todos seguir en esta lucha contra el Covid-19”, sostuvo.



De acuerdo con información de la Canirac Saltillo, a estas alturas del año solo se ha vendido el 10% de las fechas para salones y restaurantes para Nochebuena y Noche Vieja; pues no hay certeza de que se permita festejar después de la medianoche.