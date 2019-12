Cerrarán bancos mañana; el jueves sí abrirán

Monterrey.- Debido al festejo para recibir el año nuevo, los bancos, como todos los años, no abrirán el día de mañana 1 de enero.



Con diversos anuncios pegados en sus puertas y alrededor de las sucursales es como los empleados de estas empresas avisaron a sus clientes que, tanto el pasado 25 de diciembre, como el 1 de enero, cerrarían sus puertas y no abrirían hasta el jueves 2 de enero.



Aunque las transacciones como el cobro de cheques o transferencia de dinero en cajas no se podrán realizar mañana, los cajeros automáticos seguirán operando.



Los bancos estarán abiertos el día de hoy hasta las 16:00 horas y abrirán en su horario habitual el jueves dos de enero.