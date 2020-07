Cerrarán el CF Ramos Gym

Escuchar Nota

Saltillo.- Otro gimnasio no logró sostener más el peso que ha cargado con la pandemia en cuanto a gastos y el mantener a sus socios sanos, por ello CF Ramos Gym anunció su cierre definitivo.



César Moreno, uno de los socios de este gimnasio de crossfit en Ramos Arizpe, dio la triste noticia a todos los socios y miembros, a quienes agradeció la confianza durante siete años en que se mantuvieron en pie de lucha.



“El 31 de agosto llega a su fin. Después de siete años terminamos este proyecto, discúlpenme no es fácil para mí decirlo, es algo que le hemos entregado mucho tiempo, mucho amor, mucho esfuerzo. Quiero agradecer de parte de mis socios a todos los que han formado parte de esta gran familia, tanto como socios como atletas, miembros de este proyecto, a todos los que han sumado han participado como coaches”, dijo Moreno sumamente consternado.



Fue una decisión de un día para otro, no esperaron tiempo en hacerlo efectivo, así que el anuncio del cierre cayó como balde de agua fría a todos los que acudían a ejercitarse a ese lugar y que recordarán como una buena área para ejercitarse.