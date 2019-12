Cerrarán el Museo del Desierto

“Estaremos subastando más de 3 mil piezas entre las que hay fósiles, huesos y plantas y las autoridades empezarán a hacerse cargo de las 555 especies que al día de hoy mantenemos”, dijo.

Tras cumplir 20 años en la localidad y consolidarse como uno de los museos más importantes de Latinoamérica, el, informó su director Arturo González.El encargado de la institución dedicada a la conservación de restos fósiles y a la preservación de especies de plantas y animales en peligro de extinción, indicó que en breve empezará el proceso de desalojo del inmueble que actualmente ocupan.Señaló que las piezas fósiles, animales disecados y placas que alberga el museo serán puestos a la venta, sin embargo aún no hay fecha para lo que considero una gran subasta.Por otra parte, dijo que los animales serán puestos a disposición de las autoridades.González no precisó el motivo de la decisión pero aseguró que no existen posibilidades de que den marcha atrás.Algunos saltillenses al enterarse de esta noticia recordaron que hoy es Día de los Inocentes y que en nadie se debe confiar.