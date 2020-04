Cerrarán plazas comerciales ante desacato ciudadano; ignoran medidas

Escuchar Nota

Culiacán, Sinaloa.- Desafortunadamente “hay personas que aun no creen que este es un virus muy contagioso, y que si uno se mueve, el virus también”, lamentó el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel.



Ante esto, dijo, las medidas de prevención se reforzarán a partir del martes 7 de abril con el cierre de todos los centros y plazas comerciales de la entidad.



“Es un virus muy cotagioso pero hay quien no cree y si la gente se mueve el virus se mueve, ante elo ademas de las medidas ya estabelcidas vamos a cerrar los centros comerciales, porque se sigue congregando gente, sigue yendo gente; a pesar de que cerraron algunos comercios, vamos a evitar que estén abiertos ya los centros y plazas comerciales para evitar la concentración y proteger la vida y salud de la gente”, indicó.



En un mensaje a los sinaloenses desde una empresa textilera, en donde se producirán cubrebocas en apoyo al sector salud, entre otros, el gobernador reiteró que las playas y balnearios ya están cerrados.



No obstante lamentó que aun hay quienes piensan que esta cuarentena son vacaciones, por lo que les pide concientizarse.



“Me di la vuelta por Altata, vi lanchas deportivas circulando y pedí a Protección Civil que invitara a los propietarios a evitar que salgan, que se cierre eso porque tenemos que evitar la propagación del virus. Pido el apoyo para estos días que no son vacaciones, que nos juntemos, estemos unidos en casa bien resguardado, hemos padecido y tenido episodios difíciles, cicunstancias adversas peros podremos salir adelante y fortalecidos.



Finalmente dijo que “el virus en Sinaloa está, crece rapido y lo tenemos que evitar, por eso la manera de vencerlo es estar en casa, apoyar a adultos mayores, sobre todo a quienes tienen situación de vulnerabilidad”, concluyó.







Con información de Línea Directa