Cerrarían bancos el 9 de marzo por #UnDíaSinNosotras

Ciudad de México.- El paro nacional de mujeres previsto para el próximo 9 de marzo podría generar el cierre de un número importante de sucursales bancarias, advirtió Manuel Romo, director general de Citibanamex.



"Va a haber afectación importante en el servicio no sólo de sucursales, sino también del call center. Es factible que un número importante de sucursales no abra", aseguró al referirse a las sucursales de Citibanamex.



Expuso que el banco está en pláticas con las autoridades financieras y con la Asociación de Bancos de México (ABM), ya que la afectación por la ausencia de empleadas mujeres de sucursales en el sistema bancario mexicano podría ser de 30 a 40% en el nivel habitual de operatividad.



"Están esperando un impacto importante y también se está hablando con las autoridades sobre cuáles sucursales abren y cuáles no.



"Arriba de 60% de las sucursales (menos de mil) de Citibanamex son administradas por mujeres. Tenemos muchos planes de contingencia para terremotos, ciberataques y caídas de luz, pero esto es nuevo porque es la primera vez que lo enfrentamos", concluyó Romo.



El día de ayer, BBVA emitió su postura en redes sociales y decidió "apoyar de forma contundente y sin fisuras la decisión personal de cada una de nuestras colaboradoras de adherirse o no al paro del día 9 de marzo; estamos tomando medidas para que esa decisión sea verdaderamente libre y respetada".



"Somos conscientes que muchas de ellas se sumarán a la iniciativa de #UnDíaSinNosotras y por eso pedimos comprensión a nuestros clientes por las afectaciones del servicio que puedan producirse, por que seguro... en BBVA nada funciona sin ellas", concluyó el banco.