‘Cersei Lannister’ revela una interesante escena eliminada

Ciudad de México.- La actriz británica Lena Headey, quien interpretó a Cersei Lannister en la serie 'Juego de tronos', reveló el pasado sábado qué sucedió con su bebé no nacido, durante el evento Comic Con en Múnich (Alemania), que se celebró los días 15 y 16 de junio.El final de la exitosa serie decepcionó a varios aficionados en todo el mundo y Cersei Lannister es uno de los de personajes, sobre cuyo destino los fanes tienen numerosos reclamos. En particular, no quedó claro si el bebé, que ella afirmaba que estaba teniendo con Jaime Lannister, era una mentira, lo perdió o aún estaba en su vientre en el momento de su muerte."Filmamos una escena que nunca llegó a la temporada 7, en la cual perdí al bebé", afirmó Headey, agregando que "fue un momento realmente traumático y genial para Cersei"."Me encantó filmar [este momento] porque pensé que le habría servido [a Cersei] de otra manera", subrayó la actriz.Los fanáticos habían especulado durante mucho tiempo que Cersei estaba fingiendo su embarazo para asegurar la protección de sus hermanos Jaime (interpretado por Nikolaj Coster-Waldau) y Tyrion (Peter Dinklage). Además, en una escena se puede ver a Cersei afirmando a Euron Greyjoy que él era el padre de la criatura que estaba esperando.Ahora, su muerte podría parecer más desgarradora al darse cuenta que Cersei había perdido todo salvo a Jaime, cuando quedó enterrada en los brazos de su amante bajo los escombros del palacio."Quería una muerte mejor para Cersei"Previamente, Lena Headey también señaló durante una entrevista con el periódico The Guardian que "quería una muerte mejor" para Cersei."Obviamente sueñas con tu muerte. Podrías irte de cualquier manera en ese show. Así que estaba un poco destrozada. Pero creo que [los creadores] no pudieron haber complacido a todos. Sin importar lo que hicieran, creo que iba a haber una gran caída desde la subida", subrayó la británica.