Certifican edificios cardioprotegidos y libres de humo

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís develó las placas de los edificios cardioprotegidos y de espacios cien por ciento libres de humo de tabaco en Industrias Peñoles, dentro de un programa que el Estado sigue impulsando con toda la fuerza posible.El Mandatario estatal estuvo acompañado de Fernando Alanís Ortega, Director General de Peñoles; Rafael Rebollar González, Director del Grupo Met-Mex Peñoles, y del Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez.En presencia del alcalde Jorge Zermeño Infante y de directores y de empresas y de la compañía minero metalúrgica más importante de Latinoamérica, Riquelme Solís dijo que Peñoles, como Empresa Socialmente Responsable (ESR), ha dejado testimonio por años y lo ha ido mejorando.“Hoy, Peñoles no es sólo socialmente responsable con la comunidad, sino con sus empleados. La prevención es una de las herramientas más consolidadas para salvar vidas, por ello se tienen que hacer muchas acciones preventivas, incluyendo la seguridad”, dijo.“Preocupada por la salud de sus empleados, el mensaje que hoy lanza Peñoles es siempre (de actitud) colaborativa con la Administración estatal, y en su momento también participó en el programa Nútrete, Mídete y Actívate”.El que se vele por los empleados de manera preventiva, señaló el Gobernador, junto con los edificios libres de humo que hoy tiene esta empresa, refleja un ambiente distinto entre los trabajadores que sabe que están preocupados por ellos.“La entidad pasa por un buen momento, pues hace unos meses se firmó el Pacto Coahuila, que tiene como finalidad generar la estabilidad laboral y la promoción económica del estado”, dijo.“Coahuila se ha mantenido estable en materia de promoción económica y es así como empresas internacionales han manifestado su interés por invertir, y La Laguna asimismo se ha fortalecido, tan es así que muy pronto se concretarán inversiones de compañías interesadas en instalarse en esta región”.Hace unos días, el Gobernador arrancó empresas en Ramos Arizpe y en la Región Sureste, lo que implica que Coahuila mantiene su nivel y además su promoción económica sigue en estos momentos generando nuevos empleos.Sumado a ello, en la reciente visita del Presidente de la República a Coahuila, se le solicitó que agilice la terminación del Hospital de Especialidades en Ciudad Acuña, y también el ISSSTE de Piedras Negras.“Ahora vamos a tener en Ciudad Acuña otro hospital de las mismas especialidades médicas que el de Torreón, y esto despresurizará al Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS, que atiende a pacientes de la Región Norte de Coahuila”, expresó.Riquelme Solís agradeció a Peñoles su participación en los programas que emprende el Gobierno del Estado: “Tenemos muchas circunstancias que atravesar juntos, pero aquí lo hemos hecho de buena manera y muy responsable”.Por su parte, el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, reconoció el trabajo e interés de Peñoles por sumarse a la cruzada estatal para promover la Ley de Estado Cardioprotegido y Edificios Certificados como Libres de Humo de Tabaco.En este acto, agradeció a la empresa la donación de un equipo de absorción atómica, útil para detectar la presencia de metales pesados en el agua, como arsénico, plomo y otros, con el que la Secretaría de Salud toma muestras del líquido en varios puntos del estado.Con este tipo de acciones, Peñoles reitera su disposición de colaborar en el bienestar de las familias laguneras, reconoció.Desde el inicio de la presente Administración, el Gobierno del Estado estableció una alianza estratégica para impulsar programas que fortalezcan la cultura de la prevención de enfermedades.“Con este paso, iniciamos un amplio proceso de capacitación de distintos edificios públicos para dar atención oportuna a una persona en los primeros minutos de presentarse un paro cardiaco”, precisó Bernal Gómez.“Estas acciones pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. En Coahuila las enfermedades isquémicas del corazón, especialmente los infartos, representan la primera causa de muerte”.Anualmente, en el estado se registran 2 mil 252 decesos. Esto quiere decir que en promedio diariamente seis coahuilenses mueren por esta causa.“A este paso, no habrá esquema financiero de salud que pueda hacer frente a este panorama, por ello la prevención primaria toma vital importancia”, añadió.Como parte del amplio proceso de reingeniería del Sector Salud instruido por el Gobernador, para 2019 se declaró a Coahuila como un Estado Cardioprotegido, comentó el Secretario de Salud.“Hemos decidido apostarle a este programa de Certificación de Edificios Cardioprotegidos”, abundó.Fernando Alanís Ortega, Director General de Industrias Peñoles, expresó que el gobernador Miguel Riquelme ha sido pionero en buscar el bienestar de la gente a través de la salud.Se suma, señaló, a un programa que lo que busca es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cambiar hábitos para garantizar una mejor calidad de vida.