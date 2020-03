Cerveza ‘coronavirus’, es mexicana, y ya se vende

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Esto no es una broma, mientras según encuestas, la imagen de la cerveza mexicana Corona resulta afectada en Estados Unidos por su asociación con el nombre del coronavirus que actualmente causa una pandemia, en México ya existe una cerveza que sí lleva el nombre de coronavirus.



La nueva cerveza no pertenece a Grupo Modelo, la cerveza coronavirus fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por Isaac Palafox Hernández, quien es uno de los propietarios de The Coffee Legacy, una cafetería que también vende cervezas y que cuenta con sucursales en Huasca de Ocampo, Real del Monte y Guadalajara.



La cerveza ya se producía y vendía en las cafeterías, pero no contaba con un nombre, fue el 9 de marzo de 2020 que Palafox Hernández decidió iniciar con el trámite de registro de su cerveza, después de investigar y darse cuenta que no existía ningún producto registrado con el nombre del coronavirus. El permiso le costó 2 mil 813 pesos mexicanos, según refiere Animal.mx



La cerveza tiene ingredientes como chocolate, melaza y extracto de café, es una bebida artesanal, realizada por productores locales.



La idea de una cerveza con dicho nombre parece contradecir el contexto que se vive actualmente, ya que es común disfrutar la cerveza en reuniones, con amigos y familia, algo que actualmente no es viable. Sin embargo, aunque la pandemia es un tema serio, esta cerveza es muestra del toque ingenioso y esperanzador con el que muchos mexicanos suelen ver situaciones críticas. Tal como sucedió hace unos días cuando se hizo viral la conchavirus.



La cerveza mexicana sería la primera registrada con el nombre del coronavirus. En España también se han hecho trámites para registrar productos y servicios con uso de los términos coronavirus o Covid-19.



De acuerdo con medios españoles, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha recibido al menos seis solicitudes, entre ellos para una cerveza, también figuran productos farmacéuticos y material médico; servicios de publicidad; papelería; ropa y calzado; y la marca #Yo sobreviví al Covid-19.



Las solicitudes en España no han sido aprobadas ya que, “dichas denominaciones resultan ofensivas porque con ellas se banaliza una situación de extrema gravedad para la salud pública”, de acuerdo al abogado Josep Carbonell.





Con información de El Diario de NY