Cesan a chofer de la Mirador por queja de jóvenes

Un chofer de la ruta Mirador del transporte urbano municipal fue multado y suspendido seis días por la Dirección de Servicios Concesionados del Ayuntamiento por brindar un trato arbitrario a dos estudiantes ramosarizpenses.Fue a través de una cuenta del Facebook a nombre de Yoy Vélez como las autoridades municipales se enteraron de la conducta arbitraria cometida el lunes por la mañana por Raymundo Valdés Villanueva, quien conducía la unidad 20 de dicha ruta urbana.“A las 8:30 aproximadamente que tomó la ruta ahí en la parada del hospital Ixtlero. Le mostré mi credencial de estudiante al chofer, quien con mala cara me aventó el boleto y lo único que hice fue recogerlo del piso e irme a sentar”, escribió el usuario Yoy Vélez.“Después cuando la unidad circulaba por la secundaria Uno, un chavito de como 15 años, le hizo la parada, solo que el chofer cuando detectó que portaba credencial en mano le aceleró para no subirlo”, narro el afectado, quien agregó que el adolescente se había sujetado de las puertas y aun así, el conductor no detuvo la marcha de la unidad en ese instante, sin que pasara una situación a mayores.Al respecto, el regidor de Morena, Carlos Ramos Martínez, reprobó estos hechos porque aseguró que los ramosarizpenses merecen un trato digno, si se considera que hace unos días, los concesionarios fueron autorizados para subir sus tarifas de 8 a 10 pesos.“Afortunadamente la ciudadanía documentó este incidente con su celular al tomar fotos del chofer y datos de la unidad, por lo que el Municipio tenía elementos y decidió sancionarlo y abrir una carpeta de investigación por el trato arbitrario que brindo el chofer”, dijo Ramos Martínez.