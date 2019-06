Cesan a funcionaria por comprar plumas a casi mil pesos

#Ahora



El presidente municipal de #Tehuacán @PatjaneFelipe removió del cargo a la contralora, Zamira Cannán Cerón y a la directora de Planeación y Evaluación de Proyectos Gabriela Sotomayor.

Los cambios en el gabinete continuarán dijo el alcalde.#visionmetropoli

pic.twitter.com/TDQ33aZUcI — visión metropoli (@vmpuebla) 12 de junio de 2019

A un mes de que la sorprendieron comprando dos plumas por casi dos mil pesos, la contralora del municipio poblano de Tehuacán, Zamira Cannán Cerón, fue cesada.Con el argumento de ejercer un buen gobierno, el presidente municipal de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez, destituyó del cargo a la contralora municipal, así como a la directora de Planeación y Evaluación de Proyectos Municipales, Gabriela Sotomayor Lama.“En base a continuar con todos los protocolos de ejercer un buen gobierno, eficiente, transparente y de frente a la sociedad”, expresó Patjane Martínez en un comunicado.“Tenemos la firme convicción de que los movimientos y los ajustes al interior de mi gobierno son para dar mayor certeza a la sociedad de que realizamos un trabajo y una labor eficiente y adecuada para consolidar nuestra tarea al frente de la administración”, dijo el morenista.Una factura de Abastecedora Lumen, con la fecha del 12 de abril del presente año, comprobó que la ahora excontralora municipal compró dos plumas de 823 pesos cada una.El documento reveló que fue una suma de dos mil 155 pesos, por la compra del par de plumas y cartuchos de tinta.El munícipe anunció que continuarán los cambios que tengan que efectuarse en la presidencia municipal de acuerdo a las perspectivas de desarrollo, progreso y crecimiento en cualquier área que conforma la administración pues “somos una autoridad que estamos con el compromiso firme de no mentir, no robar y no traicionar”, afirmó.