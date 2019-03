Cesan a más de 30 agentes de INM en Tamaulipas

El representante del Gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez, dijo que tras el plagio de migrantes centroamericanos, más de 30 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido dados de baja por anomalías en sus funciones.Gómez dijo desconocer los cargos del personal despedido en la entidad, pero adelantó que el próximo martes dará a conocer el nombre de ellos y sus funciones, así como la situación que enfrentan por el mal desempeño de sus funciones."Ya hubo varias bajas por lo mismo porque no estaban ejerciendo bien sus funciones, van arriba de 30 personas que han causado baja", indicó."No se me ha notificado exactamente el por qué, sin embargo, se nos comentó que ahorita falta personal", agregó.A partir de la próxima semana, anunció, se realizarán más cambios en la estructura del Gobierno Federal en Tamaulipas.En torno a los operativos para localizar a los 22 supuestos migrantes bajados por un comando armado de un autobús de línea hace una semana, puntualizó que colaboran con el Gobierno del Estado.Agregó que buscan capacitar y contratar más elementos para ingresar al INM con el fin de que participen en los operativos que llevan a cabo las distintas fuerzas de seguridad estatal y federal en Tamaulipas."Aquí una vez más es reforzar los puntos donde ya hay seguridad por parte del Gobierno federal, del Gobierno estatal, porque si vienen migrantes la Sedena no tiene la facultad legal para detenerlos, eso apenas con personal de Migración", mencionó.Cuestionado sobre el estatus de la investigación de este caso, el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, rechazó abordar el asunto."Ya salió un comunicado conjunto de Gobierno federal y Gobierno del Estado", aseveró.Por la noche el Gobierno de Tamaulipas difundió un escueto comunicado en el que señaló que en cooperación con la Federación realizan operativos para rastrear a los migrantes desaparecidos.También ayer el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo en conferencia que la Fiscalía General de la República rechazó asumir la investigación sobre los migrantes desaparecidos a petición de su homóloga de Tamaulipas.