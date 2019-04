César Duarte envía carta al PRI; pide no ser expulsado

El abogado de César Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, confirmó que el ex gobernador de Chihuahua envió una carta al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para no ser expulsado hasta que haya una resolución.​En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el abogado indicó que lo que el ex mandatario solicita es que esperen hasta que haya una resolución firme con tribunales competentes y que si César Duarte es culpable se inicie un proceso de expulsión."Lo que el licenciado César Duarte está solicitando es que esperen que haya una resolución firme con tribunales competentes y que si César Duarte es culpable ahora sí que se inicie con el proceso de expulsión", dijo en entrevista.El abogado también dijo que a César Duarte se le atribuyen conductas consideradas como delito que se le denomina peculado, pero que él no cuenta con esos recursos.Al ser cuestionado sobre el paradero Duarte, el abogado aseguró que no sabía dónde se encontraba, pero que ha mantenido comunicación con él para su defensa."Lo ha hecho con los mecanismos que la ley previene a través de distintas demandas de amparo y controversias", indicó el abogado.Hasta el momento, el PRI no ha dado una respuesta al ex gobernador de Chihuahua.