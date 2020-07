César Duarte es inocente, no tiene 50 propiedades ni vive en la opulencia: abogado

Escuchar Nota

Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia de César Duarte en Miami, Florida, y el abogado del exgobernador, Ricardo Sánchez Retana, afirmó que su cliente es inocente.En entrevista durante el programa de Azucena Uresti en Fórmula, Sánchez Retana detalló que se suspendió la audiencia preliminar de Duarte. Ahora, se programará nueva fecha para la lectura de cargos. Además, aseveró que combatirá la extradición del exgobernador a México.Cuestionado por los señalamientos en torno a Duarte, el abogado aclaró:“No tiene 50 propiedades ni 48 ni 47 ni 20 ni 15. No tengo idea [cuántas tiene]. La casa de la que se hace mención en El Paso, Texas, la adquirieron el señor César Duarte y su esposa hace varios años. Y tienen un crédito hipotecario que están pagando”, explicó.De la misma forma, el abogado Sánchez Retana reiteró que César Duarte “es inocente”. Y apuntó que buscarán que su cliente no sea extraditado a México.“Ahorita están haciendo leña del árbol caído. Pero Dios quiera que el tiempo le dé la oportunidad a César de reivindicarse, poder la cara. No tiene 50 propiedades, no vive en la opulencia ni mucho menos”, puntualizó el defensor de Duarte.