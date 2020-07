César Duarte logra suspensión contra detención; no hará uso de ella

Escuchar Nota

Chihuahua.- Una juez federal otorgó una suspensión provisional al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, contra la orden de aprehensión librada en su contra y que derivó en la orden de detención con fines de extradición, medida cautelar que no le sirve de nada porque ya está detenido en Miami.



Fuentes cercanas al caso dijeron a MILENIO que no harán uso de la suspensión otorgada por la juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Dolores Núñez Solorio, quien además le impuso una garantía de 2 millones de pesos.



Dejaron claro que la suspensión provisional no le sirve al ex gobernador porque permanece detenido en el estado de Florida.El próximo viernes Duarte comparecerá ante la juez Lauren F. Louis, en la Corte Federal de Florida, quien determinará si le fija una fianza para que pueda enfrentar su proceso en libertad.



El pasado 10 de julio, César Duarte fu e notificado por la juez de los cargos que le imputa el gobierno, quien solicitó su detención con fines de extradición.



El ex mandatario estatal es defendido en Estados Unidos por Juan Pablo Morillo, quien también representa legalmente al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.



A través de videoconferencia, Duarte solo fue enterado de la orden de extradición en su contra por un presunto desvío de 96 millones 685 mil 253 pesos en agravio de las arcas del gobierno de Chihuahua, delito presuntamente cometido entre junio de 2011 hasta noviembre de 2014.



El ex gobernador fue detenido en Miami por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos.