CFE cancela construcción de tres plantas eléctricas ante Covid-19

México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificó a las empresas registradas en el sistema electrónico de contratación que canceló la construcción de las centrales Baja California Sur VI, Salamanca y San Luis Potosí, derivado de la crisis y de los efectos que ha generado la pandemia del Covid-19.



La empresa eléctrica estatal comentó en tres oficios emitidos por el área de contratación que “no existen las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo de los concursos abiertos internacionales de estas centrales”, sin responsabilidad alguna para CFE, por lo que decidió cancelar los procedimientos de contratación.



La cancelación permitirá también cumplir con la política gubernamental de no endeudamiento del país, a fin de optimizar los recursos económicos, agregó la empresa productiva de Estado.



De acuerdo con las fichas de diseño, construcción, equipamiento e instalación de las centrales de ciclo combinado en poder de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante su operación habrían aportado al Sistema Eléctrico Nacional una capacidad adicional de mil 683.85 megawatts (MW):



Baja California Sur VI, 42.26 MW; Salamanca 836.79 MW; y, San Luis Potosí 804.8 MW.



La cancelación de los proyectos supone también que dejarán de invertirse alrededor de 23 mil 504.4 millones de pesos en un periodo de tres años.



Las tres centrales fueron diseñadas para construirse mediante el esquema de Inversión Financiada (Pidiregas) mediante el modelo greenfield, que es aquel que se realizan sobre un área en la que no existen construcciones, de tal forma que no es necesario demoler, remodelar, mantener o adaptar estructuras para el desarrollo del nuevo proyecto. Este tipo de proyecto suelen ser preferidos por los constructores.



La central Baja California Sur VI estaba diseñada para operar en el municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur, y serviría para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la región.



La central de Salamanca se diseñó para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica futura pronosticada para el área occidental del país, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles adecuados que cumplan con los estándares definidos para el sistema eléctrico.



Asimismo, la central de San Luis Potosí, que se localizaría en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, tenía como propósito contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica futura pronosticada también para el área Occidental.