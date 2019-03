CFE descarta que actual gobierno quiera carbonizar al país

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, rechazo tajante que es falso que este gobierno quiera carbonizar al país y dejó en claro que está a favor de las energías limpias.Ante las críticas de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilice carbón para generar energía y con ello contribuya más a la emisión de contaminantes, explicó el funcionario federal dejó en claro que utiliza y promueve las energías limpias aunque advirtió que no es la gran solución, debido a que casos como Alemania y España no les ha ido bien y pagan energías más caras.En conferencia de prensa, Bartlett Díaz, destacó que uno de los objetivos de la empresa es lograr generar un porcentaje mayor de energía y dejar de comprarla, en este sentido, dijo que sólo se genera el 50 por ciento de la energía que se consume en el país.Hay que decir que del 2000 al 2017 el uso de carbón para generar energía ha disminuido en un 7.6 por ciento.Por otro lado el encargado de la política energética del país, lamentó que la CRE, les impone tarifas de generación y de transmisión son muy desfavorables para CFE y con beneficios a los competidores, situación que quieren que sea parejo para que la empresa productiva del estado no tenga más pérdidas.