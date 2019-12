CFE estudia instalar cuatro reactores nucleares en México

“Dentro de este estudio que se está haciendo, consideramos conveniente que se instalen dos unidades en Laguna Verde y dos en la costa del Pacífico. Definitivamente podrían ser muy útiles tanto a la red eléctrica nacional como a México porque está diversificando la energía no sólo está utilizando gas, combustóleo, carbón, sino abrir el espacio hacia la energía nuclear. Yo sugeriría que se construyera en Laguna Verde, hay espacio suficiente para instalar otras dos unidades”, destacó López Villarreal.

“Esperamos que dentro de unos seis u ocho meses hayamos convencido de que el estudio es factible y se pueda presentar tanto al director de la Comisión Federal de Electricidad, como a la Presidencia de la República”, afirmó.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) estudia la instalación de cuatro reactores nucleares más en México, según lo reveló Héctor López Villarreal, coordinador corporativo nuclear de Laguna Verde.Los especialistas en materia de energía nuclear de la CFE preparan estudios para presentar a la dirección general de la eléctrica nacional y al gobierno federal la opción para construir dos nuevas unidades en el área donde se encuentra ahora la única planta nucleoeléctrica del País, Laguna Verde, como otras dos en la zona del Pacífico.No se sabe en qué región del Pacífico quedarían instaladas.El costo por cada reactor con una capacidad instalada de mil 400 MegaWatts (MW) sería de 7 mil millones de dólares (mdd), aproximadamente para una vida de 60 años, considerando que cada MegaWatt de capacidad instalada cuesta cinco mdd, según estimaciones de la empresa productiva del Estado.“El costo de inversión inicial es alto, pero el costo de operación es bajo, mientras que en las centrales convencionales los nuevos ciclos combinados, pues definitivamente el costo de inversión inicial es bajo y el costo del combustible de operación es alto. Entonces es cuestión de diversificar qué es lo que queremos hacer”, detalló.Cada reactor de la central nuclear ubicada en Veracruz tiene una capacidad instalada de 675 MegaWatts, y fueron puestos en operación en 1990 y 1995, respectivamente, aunque su planeación se remonta a la década de los 70. Hace 10 años, dichos reactores fueron repotenciados a 800 MW cada uno.Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, controlar y mantener las reacciones nucleares (generalmente de fisión nuclear) en cadena que se produzcan en el núcleo de esta instalación.La composición del reactor nuclear está formada por el combustible nuclear, el refrigerante, los elementos de control, los materiales estructurales y, en el caso de que se trate de un reactor nuclear térmico, el moderador nuclear.Para construir un reactor nuclear es necesario disponer de combustible nuclear suficiente, que llamamos masa crítica. Tener suficiente masa crítica significa disponer de suficiente material fisible en óptimas condiciones para mantener una reacción de fisión nuclear en cadena.La disposición de absorbentes de neutrones y de las barras de control permite controlar la reacción en cadena y la parada y puesta en funcionamiento del reactor nuclear.En el núcleo del reactor se produce y mantiene la reacción nuclear en cadena con el objetivo de calentar el agua que se utilizará para accionar las turbinas de la central.El primer reactor nuclear de la historia de la energía nuclear fue diseñado y puesto en marcha por el premio Nobel de Física Enrico Fermi bajo las gradas del campo de rugby de la Universidad de Chicago el 2 de diciembre de 1942. Era de sólo medio vatio de potencia pero sirvió para demostrar que un reactor nuclear era técnicamente posible. Fue usado como instalación piloto de los reactores diseñados para fabricar plutonio para la bomba atómica del Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial.La energía nuclear constituye una alternativa sostenible porque representa una opción económica, limpia y segura con beneficios para la sociedad y posibilidades de ampliar su potencial en el largo plazo, aseguró Juan Luis François Lacouture, académico de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM.Destacó que el impulso a esta fuente responde a la preocupación de no privar a generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. “Tal es el caso de los productos petroquímicos, limitados por el agotamiento del petróleo”, ejemplificó.Al considerar los niveles de utilización actuales, las reservas convencionales reconocidas de uranio durarían hasta 300 años. Por las nuevas tecnologías de reciclaje y reprocesamiento, la nuclear podrá aprovecharse por milenios, subrayó.Actualmente, sólo el 19 por ciento de la electricidad producida en México proviene de fuentes limpias, de las cuales 3.5 por ciento se genera mediante núcleo electricidad, el resto a partir de combustibles fósiles.Frente a este escenario, la tecnología nuclear tiene ventajas, como producir menos residuos y aprovechar el recurso al máximo. El potencial energético de una pastilla de uranio, que mide menos de un centímetro de diámetro por uno de altura, equivale a 810 kilogramos de carbón, 565 litros de petróleo y 480 metros cúbicos de gas natural. Al fisionarse, genera un millón de veces más energía que durante el proceso de combustión, precisó.El integrante del Departamento de Sistemas Energéticos de la FI resaltó que la energía nuclear es una opción competitiva, al comparar el costo de diversas tecnologías utilizadas para generar electricidad, por cada unidad de megawatt hora producida, de acuerdo con estudios de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). Además, su factor de capacidad es del 90 por ciento.El conocimiento generado a partir de su utilización representa un “motor de descubrimientos” en áreas como ingeniería, robótica e informática, además de aprovecharse en aplicaciones para beneficio de las personas, por ejemplo, en medicina, con el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer y el mal funcionamiento de la tiroides.Para medir su impacto ambiental, es necesario analizar el ciclo de vida de este tipo de tecnología, desde la extracción de uranio y su conversión para generar electricidad hasta el destino de los residuos radiactivos, explicó el también presidente de la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear.Según estudios internacionales, al medir el volumen de emisiones de dióxido de carbono por unidad de energía eléctrica generada, las fuentes alternativas representan una opción menos contaminante que las fósiles, refirió.Los residuos de la industria nuclear se clasifican en dos categorías: la primera es de baja y media actividad, como los generados por aplicaciones médicas y mantenimiento de centrales nucleares. Éstos tienen poca radiactividad y son confinados en lugares especiales y aislados del medio ambiente, como cualquier desecho tóxico.La segunda, de alta actividad, atañe al combustible gastado por los reactores. Estos desechos son enterrados a más de 300 metros de profundidad o depositados en albercas de manera temporal. En comparación con el volumen total de los demás tóxicos producidos por la sociedad, los de alta radiactividad constituyen un porcentaje mínimo, detalló.Desde los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki en 1945, la energía nuclear genera temor. Por ejemplo, en su trabajo más reciente, el cineasta Christopher Nolan recrea la amenaza que se cierne sobre una ciudad por un reactor de fisión utilizado como una bomba de tiempo, lo que es totalmente imposible.Muchas veces la ficción utiliza este miedo como recurso. Para tener una bomba atómica se requieren núcleos de uranio 235 concentrados casi al 100 por ciento, a fin de liberar energía en grandes proporciones en un tiempo muy breve, lo que no es factible en un reactor nuclear, explicó.El experto subrayó que a nivel global existen mecanismos para vigilar que los materiales nucleares no sean desviados para fabricar armamento. La industria relacionada se ocupa de que todas las salvaguardias —exportaciones e importaciones de materiales y tecnología nuclear— sean vigiladas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).En 1987, una comisión internacional dirigida por Gro Harlem Brundtland presentó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el documento Nuestro futuro común, mejor conocido como Informe Brundtland, primera referencia del término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.En dos décadas, la población mundial será de ocho mil millones de personas. Al ritmo del crecimiento de la demanda y consumo de energía globales —calculado en un dos por ciento anual—, la estructura de la oferta energética actual, sustentada en los combustibles fósiles, será rebasada.En este contexto, las fuentes de energía solar —en sus vertientes fototérmica y fotovoltaica—, geotérmica, eólica, oceánica, nuclear y biomasa, representan una alternativa en el ámbito social, económico y ambiental, y constituyen una de las respuestas viables para contribuir a la mitigación del cambio climático.