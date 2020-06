CFE no comprará carbón por caro y de baja calidad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Comisión Federal de Electricidad asesta un duro golpe para las regiones Centro y Carbonífera, al cancelar de manera abrupta y anticipada la compra de carbón, bajo el argumento que el mineral que se le vendía era de calidad inferior y 29% más caro.



En un comunicado firmado por Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, detalla que el valor pagado por tonelada de carbón no corresponde al del precio contractual actual.



Así, se suspende el suministro del mineral para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila, S.A. de C.V. (Cicsa), filial de Altos Hornos de México (AHMSA).



“Si se considera como referencia los precios internacionales del carbón, el valor por tonelada que la CFE paga a Cicsa, corresponde a un producto de importación con la mejor calidad del mundo, de 6 mil kilocalorías por kilogramo (kcal/kg), refiere la CFE.









Golpe a todos los productores



La cancelación de los contratos de CFE con las subsidiarias de AHMSA para el abasto de carbón llevará al despido de miles de trabajadores, ya que Micare tiene 2 mil 400 obreros y empleados a los que tendrá que despedir, y las empresas proveedoras de bienes y servicios se estima que generan otros 5 mil empleos.



El columnista Eduardo de la Peña sostiene que el que cancelen los contratos más cuantiosos para la adquisición de carbón confirma que no hay planes de incrementar la capacidad productiva, ya que CFE está privilegiando la generación a partir de combustóleo para darle salida al que está produciendo Pemex y no puede vender.





Desprecia CFE carbón de Coahuila por ‘calidad’



Un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad advierte que la tendencia en los precios del mercado internacional del carbón ha sufrido una caída del 44%, en lo que va del 2020; mientras que el carbón de CICSA es cada mes más caro, a la par de que pudiera conseguir a nivel internacional un carbón que le dé 6 mil kilocalorías por kilo, mientras que el combustible coahuilense le da 4 mil 500 kilocalorías por kilo.



“El costo de producción por megawatt-hora, en la zona ronda los 875 pesos en promedio; “por lo que el precio al que se adjudicó la tonelada de carbón, de mil 129.89 pesos, representa un sobrecosto y a la vez limita las posibilidades de competir en el mercado eléctrico mayorista”, agrega el comunicado.



Por lo anterior, la CFE canceló la compra del carbón restante pactado por contrato con la entidad, pues representa “la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho”. Los contratos firmados con CICSA tenían una duración de 3 años (2019- 2021), con los que la CFE garantizaba comprar un total de 14.7 millones de toneladas.