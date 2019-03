CFE será ordenada por zonas

Los cambios propuestos para la Comisión Federal de Electricidad pretenden hacer una reorganización de sus activos de generación y no una consolidación, aseguró Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener).Con el anteproyecto enviado la semana pasada a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la CFE busca una reorganización para favorecer su operatividad.“Sí podríamos hablar de que los activos se reorganicen en el mismo número (de subsidiarias, es decir, seis), pero en forma diferente, por zonas”, destacó.El documento, para el cual la Sener pidió exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) por no implicar trámites para los usuarios, refiere que se busca reunificar los activos de generación de la CFE.Nahle aclaró que se trata de una reorganización de activos y no de concentrarlos en una sola subsidiaria.“Ahí nunca se dice que se va a fusionar en una sola empresa de generación y tampoco que se va a terminar el mercado eléctrico. Lo que se dice es que se va a reorganizar porque ¿cómo es posible que cuatro centrales de generación que están sobre río Grijalva, dos pertenezcan a las subsidiarias de Monterrey y las otras dos a las de Hermosillo?”, planteó.