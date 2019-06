CFE toma medidas para suministro de Yucatán

Después de la controversia causada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) acerca del suministro en la península de Yucatán, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostuvo que ya se están tomando medidas preventivas para incrementar la generación de electricidad en las centrales duales.En un comunicado, la empresa indicó que durante la sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, su director, Adrián Olvera Alvarado, señaló que ya se han tomado medidas para evitar la falta de suministro eléctrico en el sureste del país derivado de la insuficiencia del abasto de gas para la producción de energía, hidrocarburo que es sustituido por diesel, lo cual fue respaldado por el presidente del Consejo, Manuel Bartlett Díaz.En la reunión, Olvera Alvarado expuso que los supuestos excedentes de energía y su venta entre particulares provoca pérdidas a la Comisión, además de propiciar competencia desleal en detrimento de la empresa productiva.El directivo detalló que este tipo de acciones que funcionan al amparo de los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dañan a la empresa porque bajo la figura de “autoabasto”, utilizan la infraestructura de transmisión y distribución propiedad de la compañía eléctrica propiedad del Estado.Olvera Alvarado cuestionó la existencia de excedentes de energía, pues los contratos originales obligan a las empresas privadas a vender a CFE el 100 por ciento de su capacidad de generación, por lo que no deben tener excedentes y por lo tanto no pueden existir la venta entre particulares.El directivo de CFE Generación V comentó que uno de los principales problemas de la subsidiaria es la falta de personal y equipo tecnológico para desempeñar el trabajo de manera óptima, como consecuencia de los Términos de la Estricta Separación que estableció la reforma energética.Ante lo que fue llamado un desmantelamiento, Carlos Morales Mar, director corporativo de operaciones indicó que se incorporará personal a la subsidiaria y se les dotará del equipo tecnológico necesario.Olvera Alvarado también informó que se llevan acabo juicios en contra de dos empresas privadas, debido a incumplimientos de pago, aunque la CFE no indicó de que compañías se trata.