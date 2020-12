Chadwick Boseman grabó como Black Panther episodios de What If antes de morir

Escuchar Nota

"Vino en cuatro ocasiones y grabó numerosos episodios", declaró Feige a Emmy Magazine. Aunque las tramas de estos capítulos se desconocen, el presidente de Marvel Studios asegura que serán "muy conmovedores".

El presidente de Marvel Studios,?, antes de su muerte, para aparecer como Black Panther.El intérprete, quien falleció a los 43 años en agosto de este año debido a un cáncer de colon, quien ya tenía confirmada su intervención en un episodio,. El estreno está previsto para mediados de 2021.Aunque ya se sabía que Boseman iba a interpretar a T'Challa una vez más,, lo que significa que Black Panther aparecerá en más capítulos de What If..?, lo que ha sido toda una sorpresa para el fandom.Elque sí está confirmado narra qué hubiera pasado si Yondu (Michael Rooker), en lugar de llevarse de la Tierra a Peter Quill (Chris Pratt), se hubiese llevado al heredero del trono de Wakanda.Saber que Boseman ha participado en el doblaje de más capítulos será una sentida despedida para los fans, puesya confirmó que no tenía en mente sustituir al actor en el papel de T'Challa.El actor, cuya muerte conmocionó a Hollywood, estrenó este año Manhattan sin salida en cines y en NetflixPrecisamente por estos dos últimos papeles suena como favorito a los premios Óscar 2021.