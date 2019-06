‘Chalecos Amarillos’ se desmarcan de versión mexicana

El movimiento internacional “Chalecos Amarillos” con sede en Francia se desmarcó del grupo “Nosotros Somos Chalecos México”, que convocó a una marcha este domingo en varias ciudades del país.Hasta la tarde de este viernes, en su página en Facebook @NSChalecosMx, la agrupación confirmaba eventos para el 30 de junio en 53 ciudades, de las cuales 38 eran de México, 13 en Estados Unidos, una en Canadá y otra en Alemania.El movimiento de los “Chalecos Amarillos”, surgido a finales del año pasado en Francia para denunciar los aumentos fiscales del gobierno del presidente Emmanuel Macron, se deslindó en su página oficial giletsjaunes-coordination.fr de la versión mexicana.A través de la cuenta española de Twitter @ChalecosAmarill, que coordina ocho vertientes del movimiento, se dio a conocer que recibía quejas por usurpación del nombre por parte de la iniciativa creada por Alejandra Morán Ramírez.Asimismo, indicaba que los objetivos de la organización mexicana no concordaban con los planteados a nivel internacional, como la defensa de los derechos laborales.En las marchas a las que convoca “Nosotros Somos Chalecos México”, antes Chalecos Amarillos MX, el principal interés de los manifestantes es el rechazo a López Obrador.Días más tarde de la postura del grupo español, el portal en Internet de “Chalecos Amarillos” en Francia agradeció a su homólogo de España el aviso sobre el grupo mexicano, ratificando no tener alguna relación con la organización mexicana.“Apoyamos a los Chalecos Amarillos en el mundo, pero no a ningún partido, a ninguna campaña electoral en México y aún menos maniobras para dividir o usurpar los canales de los Chalecos Amarillos españoles (…) la administración nunca ha mantenido un vínculo con una organización mexicana”, se lee en el mapa de los grupos afiliados de la página de Internet de la iniciativa francesa.No obstante, en febrero pasado, según medios informativos, Morán Ramírez, fundadora de la organización mexicana asegura que sí pertenecen al movimiento global francés y sostuvo que incluso se habría comunicado con algunos de sus integrantes a través de Facebook.En la pasada marcha convocada por “Nosotros Somos Chalecos México” para rechazar los primeros 100 días del gobierno de López Obrador la gente se interesó poco en el acto, ya que las manifestaciones tuvieron escaso poder de convocatoria.