Chamaquean en EU a Seade con T-MEC

Para que se dé ese tipo de nombramiento tiene que haber acuerdo del gobierno mexicano. “Vamos a hacer este contacto con las autoridades de la embajada, el embajador no está en México, pero es algo que tenemos que ver”, resaltó.

El subsecretario de Relaciones Exteriores,, reconoció ante senadores que el Gobierno mexicano no está de acuerdo con la creación de agregados laborales que operen en el país desde la embajada de Estados Unidos para llevar a cabo inspecciones en plantas y sindicatos mexicanos.Al participar en la reunión de comisiones dictaminadoras del, Seade dijo que ese punto no se discutió durante las negociaciones con Estados Unidos ni han sido consultados.Expuso asimismo que “lo de agregados laborales apenas nos enteramos. No sé si fue culpa nuestra no leerlo cuando salió”, respondió a la pregunta de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota.En fast track, el Senado aprobó por 107 votos y uno en contra -del independiente Emilio Álvarez Icaza- el protocolo de enmiendas que acompañará elsuscrito por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.Los legisladores avalaron ayer un texto que apenas habían recibido el miércoles.Además, por segunda vez consecutiva, el Senado mexicano fue el primer parlamento que aprobó el nuevo ordenamiento tras la firma del martes en Palacio Nacional que encabezó el presidente