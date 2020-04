Champions League tendría fecha de reanudación

Escuchar Nota

Sky Italia: la Champions se reanudará el 7 de agosto con el Juve - OL y el Man City - Real Madrid. El día 8, Bayern - Chelsea y Barça - Nápoles. Del 11 al 15, cuartos de final. Del 18 al 22, semifinales. Final el 29-A. La UCL 20/21 empezará en octubre. pic.twitter.com/hGSOZLhtWL — Àlex de Llano (@AlexDeLlano) April 18, 2020

La, competición que se quedó en los octavos de final. La vuelta dely delse jugaríany, a partir de ahí, se realizaría cada tres días hasta organizar el 29 del mismo mes la final en Estambul, según adelantó la televisión italiana Sky Sports.La UEFA está preparando un programa que, de forma compatible con la emergencia sanitaria del coronavirus,Lafue interrumpida a mediados de marzo cuando todavía faltaban por disputarse: el Barcelona vs Nápoles, el City vs Real Madrid, el Juventus vs Lyon y el Bayern Múnich vs Chelsea.Según, dichos encuentros se jugarán entre el 7 y el 8 de agosto para organizar a continuación las siguientes rondas, siempre de ida y vuelta, con tres días de descanso entre ellas: los cuartos se jugarían el 11-12 y el 14-15 de agosto mientras que las semifinales se organizarían el 18-19 y 21-22 del mismo mes.Siete días después de la última semifinal,Los encuentros europeos se disputarían después de que terminen todos los campeonatos nacionales, que podrían reanudarse a principios de junio para acabar a finales de julio.Por lo que se refiere a la, la competición fue interrumpida cuando solo se habían disputado seis de los ocho partidos de ida de los octavos de final.La UEFA planea disputar las idas que quedan, ely e, el 2 y 3 de agosto, con las vueltas que se disputarían tres días después, el día 6.Los cuartos de final, con ida y vuelta, se jugarían entre el 10 y el 13 de agosto, mientras que las semifinales serían el 17 y el 20. Una semana más tarde, el estadio Energa de Gdansk albergaría la final (día 27).