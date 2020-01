‘Chapito’ Guzmán, el narcoheredero que regala coches por Navidad

Fuente: ABC.ES

Uno de los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán (62 años), ha celebrado la Navidad con una enorme fiesta durante la que obsequió a los asistentes con al menos diez coches nuevos, comida gratis y docenas de otros regalos. Y es que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el primogénito del afamado narcotraficante, con este gesto ha tratado de recobrar el cariño de los habitantes de Sinaloa al más puro estilo Pablo Escobar, el afamado narcotraficante colombiano cuya popularidad se disparó por sus generosos regalos a las personas de bajos recursos."¡Gracias don Iván!", dice un grupo de niños en una serie de vídeos y fotos de la fiesta que acaban de ser publicados en una cuenta de Instagram atribuida a Iván Archivaldo, de unos 36 años. En las imágenes se ven varios coches nuevos Honda Civic, valorados en unos 18.000 dólares por unidad, además de familias disfrutando de un concierto en directo o fotografías de niños frente a un muro de cajas de regalos. "Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Te desea Iván Archivaldo", se puede leer en algunas de las bolsas y papeles que envuelven los obsequios.Iván Archivaldo nació en 1983 y es fruto de la relación del Chapo con María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa del narcotraficante mexicano. Es hermano de Jesús Alfredo Guzmán Salazar y hermanastro de Ovidio Guzmán López, quien fue capturado y liberado por el Ejército mexicano durante una fallida operación militar el pasado 17 de octubre. Ese día, el brazo armado del Cártel de Sinaloa convirtió la ciudad de Culiacán en una zona de guerra con el objetivo de liberar a Ovidio, quien es hijo de Griselda López, la segunda esposa de "El Chapo".Y es que Iván Archivaldo fue quien ordenó a los sicarios del cártel que desataran la ola de violencia y caos en Culiacán, ya que no estaba dispuesto a que las fuerzas del orden se llevaran a su hermano Ovidio y lo extraditaran a Estados Unidos, como ya hicieron con su padre en 2016. Entonces, el Chapo fue capturado en México y enviado a EE.UU. en 2017, dondefue condenado a cadena perpetua.Precisamente, el propio Iván Archivaldo ya sabe cómo es ser detenido, dado que fue arrestado en 2005 durante un operativo y acusado de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Fue puesto en libertad en 2008, después de que no se encontraran pruebas en su contra. También fue secuestrado en 2016 en Puerto Vallarta, junto a su hermano Jesús Alfredo Guzmán. Según la Fiscalía del estado de Jalisco, el autor del secuestro fue Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del grupo rival Cártel de Jalisco Nueva Generación, quien obtuvo una compensación económica a cambio de liberar a "Los Chapitos", como son conocidos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, quien se encuentra en la lista de los 10 criminales más buscados por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).En total, se estima que el Chapo podría tener hasta 15 hijos concebidos con varias mujeres. Sin embargo, el capo mexicano sólo ha reconocido únicamente a diez hijos de tres mujeres distintas. Se supone que, entre todos los hijos de Guzmán Loera, los dos "Chapitos" son quienes lideran el Cártel de Sinaloa junto con Ismael "El Mayo" Zambada, un veterano narcotraficante de 72 años.Poco se conoce de la vida privada de Iván Archivaldo. Apenas sube información sobre su vida en redes sociales y no se ha publicado nada en medios sobre su vida amorosa. A diferencia de aquella primera generación del cártel que llevaba una vida ostentosa, la segunda suele ser más discreta y trata de no llamar la atención excepto cuando hacen alguna obra "benéfica" para el pueblo, como ha sido la lujosa fiesta organizada por Iván Archivaldo.