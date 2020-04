‘Chapodespensas no se pagaron con dinero del narcotráfico

Escuchar Nota

“Alejandrina debe tener un concepto muy alto de su papá, quizá ella lo maneja (la marca) como un tributo. Nosotros tenemos la licencia de comercialización, la pauta la pone ella, pero nosotros pensamos en vender un producto”.

Los recursos que se utilizaron para dar las ayudas provinieron de Don Archi SA de CV, afirmó personal de la empresa, que descartó que los apoyos provinieran del narcotráfico.en ellas se podía observar la cara del narcotraficante, que se encuentra en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos.“Nosotros, la empresa de Don Archi SA de CV, que tenemos los derechos sobre la comercialización de la marca, hicimos el proyecto de entregar las despensas, obviamente con la autorización de Alejandrina. Este fue el parteaguas para que de aquí en adelante todo el tema social sea a través de su fundación”, explicó a Notimex Adriana Ituarte, gerente de ventas de El Chapo 701.Detalló que. “De ese dinero fue del que echamos mano. Si yo recibiera dinero del narco no traería la camioneta que traigo”, sostuvo.“Esto (la entrega de ayudas) lo sacamos a ‘botepronto’. Las próximas acciones con giro social que realicemos serán a través de la fundación de Alejandrina Guzmán, la cual se presentará en aproximadamente en mes y medio”, adelantó.Además“En el video se menciona a Ale, pero es nuestra gerente de comercialización Alejandra Balcorta, creyeron que era la hija de ‘El Chapo’ Guzmán haciendo despensas, pero nada qué ver. Lo hicimos como pudimos”, reconoció.Además, la entrega de despensas, explicó, sirvió para recopilar datos sobre las necesidades específicas de la población, las cuales podrían ser retomadas para próximas campañas de apoyos sociales.“Estuvimos apuntando necesidades que hay en el estado para ver si se puede hacer una campaña más grande. La entrega de despensas nos sirvió como estudio de mercado, pero lo siguiente que se va a desarrollar próximamente van a ser a través de la Fundación”, reiteró.La Fundación Alejandrina Guzmán no tiene aún sitio de Internet ni redes sociales, pero una parte de las ganancias de una colección especial de la marca El Chapo 701 se destinarán a la readaptación de personas con adicciones.La exclusiva colección de playeras, carteras, chamarras y cinturones, diseñada por la hija del ‘Chapo’ consta de 701 unidades y es esa última, la cual tiene bordados en oro, la que será subastada y sus ganancias se irán a la fundación.El número 701 se refiere al lugar que ocupó en su momento Joaquín Guzmán Loera, en la lista de ‘Los Hombres Más Ricos del Mundo’ de la revista Forbes. Sin embargo, Adriana Ituarte negó que detrás del proyecto de ropa y accesorios que utiliza la imagen del delincuente haya una apología del delito.“Nosotros no lo vemos así, son imágenes que tenemos registradas, es uno de los logotipos de la marca y a lo mejor mucha gente lo toma como apología del delito, pero nosotros lo vemos como imagen, como mercadotecnia”, afirmó.La gerente de ventas de El Chapo 701 concluyó: