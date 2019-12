Charles Leclerc le daría la bienvenida a Lewis Hamilton en Ferrari

Si bienbromeaba con el posible fichaje de, así como con su retirada, su compañero de 'box', Charles Leclerc, admite que no le importaría que el británico (seis veces campeón del Mundo) llegase a Maranello."Por supuesto", contestó Leclerc cuando, tras el, le preguntaron sobre si le daría la bienvenida a Hamilton como compañero de equipo en la escuderia."Al final, estamos eny queremos luchar contra los mejores. Este año tuve la gran oportunidad de tener aÉl ha sido cuatro veces campeón del Mundo y he aprendido mucho de él", confesaba el monegasco, que añade que "siempre se puede aprender de un campeón, así que sí, por supuesto que el daría la bienvenida".Esta semana, 'La Gazzetta dello Sport' publicaba que el vigente campeón delpresidente de Ferrari, en dos ocasiones esta temporada 2019. Horas después, en rueda de prensa, al ser preguntado tras su victoria en Abu Dhabi por dichas reuniones, Hamilton no se escondía: "No veo nada de malo en pensar el futuro", afirmaba.