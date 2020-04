Charlie Hunnam llega al cuarto piso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Llegar a los 40 años no es cualquier cosa, no obstante, Charlie Hunnam se jacta de haberlos cumplido este viernes confiado, agradecido y esperanzado.



“Tuve una crisis cuando llegué a los 25, ahí sí sentí que algo estaba pasando y no sabía a dónde moverme”, compartió el actor en entrevista exclusiva para México.



“Ahora que llego a los 40 lo veo más tranquilo y pausado, mientras esté saludable y mi chica siga pensando que estoy guapo, y mi mamá siga pensando que estoy guapo, estoy bien con eso”.



Considerado uno de los británicos más atractivos del cine y la televisión, la estrella de la serie Sons of Anarchy mantiene desde hace 15 años una relación con la artista Morgana McNeils, con quien pasará el día en medio de este momento de incertidumbre mundial.



Al comenzar la cuarta década de vida, el británico agradece la gran cantidad de seguidores que tiene en todo el planeta, quienes además de alabar sus atributos físicos, también aplauden su talento histriónico.



“Hasta el momento no puedo creer que tenga tantos fans alrededor del mundo, me siento agradecido y no sé cómo retribuirlo, quizá solo con buen trabajo y siendo una persona honorable”, aseguró.



Con los años, también, ha aprendido a ver la actuación desde un punto distinto a como lo hacía en sus inicios.



“Dejé de obsesionarme con ciertos papeles, con ciertos proyectos y aprendí que no todo depende de mí. Esto no es sobre conseguir un premio u obtener lo que alguien más piensa para mí. No tengo una agenda específica para algo, si es un papel pequeño, lo hago por amor a este juego.







“El cine te da tremendas oportunidades y, honestamente, estoy muy agradecido por la carrera que he hecho, ya no pienso en lo que dicen los demás, sino en lo que aprendo y logro”, sostuvo.



Para este 2020, el originario de Newcastle espera se concreten los lanzamientos de tres cintas: The History of Kelly Gang, Jungle y Waldo, esta última con Mel Gibson.



Fanático del jiu jitsu, yoga y karate, a Charles Matthew Hunnam (nombre completo) le gusta la jardinería, acampar y asolearse en la playa.



Y todo se lo debe a su madre, una bailarina y empresaria que lo educó sola y a quien le agradece todo el cariño y formación que le brindó.



“Siempre me ha apoyado, me permitió dedicarme a mi pasión profesional y me impulsó a quererme y cuidarme.



“Soy una de las personas que disfruta su trabajo en general, que lleguen personajes que me atraen, momentos que me satisfacen y consolidar mis pasiones profesionales”.