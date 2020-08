Charlyn Corral y Deyna Castellanos no estarán en la Champions tras dar positivo a Covid

Escuchar Nota

“Me gustaría compartirles que hace unos días, se me realizó una prueba PCR donde el resultado fue positivo. Debido a esta situación me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días empecé a sentirme mejor y con más fuerza, lo que permitió retomar la actividad física desde casa. Sin embargo, en las pruebas PCR siguientes el resultado fue el mismo”, escribió la futbolista mexicana en la carta que publicó la mexicana en sus redes sociales.

“Lamentablemente, esta situación me deja sin la posibilidad de reintegrarme con mis compañeras en la preparación rumbo a la Champions League, algo que definitivamente me duele, ya que al igual que ellas estuve trabajando durante mucho tiempo”. Corral había sido titular en los cuatro partidos que los colchoneros han disputado en la Champions League, en los que aportó con dos anotaciones y una asistencia.

"Hace aproximadamente una semana fui notificada que di positivo en la prueba Covid-19 y desde entonces he estado aislada y siguiendo todas las recomendaciones protocolarias de salud que me ha recomendado el club. Los últimos días han sido difíciles y llenos de esperanza para poder recibir el alta y reincorporarme al equipo.

Charlyn Corral informó en sus redes sociales que debido a que hapara los cuartos de final ante el Barcelona, compromiso que se disputará el próximo viernes.Misma situación vive la delantera venezolana,, quien hizo público su positivo, y explicó que desde hace una semana está "aislada y siguiendo todas las recomendaciones protocolarias de salud" y lamentó perderse la fase final de la Liga de Campeones.para medirse al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se resolverá entre el 21 y el 30 de agosto en el País Vasco en formato de Final a Ocho.El Atlético de Madrid eliminó en los dieciseisavos de final a Spartak Subotica con marcador global de 4-3, mientras que en los octavos de final dejaron en el camino al Manchester City con un 3-2, en llaves que se disputaron a ida y vuelta.Este viernes la Champions League se reanuda con los cuartos de final y rondas posteriores a un partido, instancias que tendrá a España como sede. La primera llave será la del, mismo día que se disputará el Glasgow City vs. Wolfsburgo, mientras que el sábado se celebrará el Arsenal vs. París Saint-Germain y Lyon vs. Bayern Múnich.Las semifinales de la competencia se disputarán entre el 25 y 26 de agosto, mientras que la final será el 30 del mismo mes.