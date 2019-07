Chávez Jr. no regresa al box por dinero

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. negó que su regreso a la actividad sea por dinero o para complacer a alguien, al tiempo de aseverar que su hermano Omar nunca ha tomado en serio el deporte de los puños.Luego de más de dos años sin pelear, Chávez Jr. volverá a la actividad el próximo 10 de agosto en San Juan de los Lagos, Jalisco, ante el colombiano Evert Bravo, en pleito que se realizará en las 173 libras en el estadio Antonio R. Márquez de dicho municipio.“Me siento bien, con ganas, tengo ganas de pelear, no sé si el tiempo que descansé me sirvió, no estoy peleando por dinero ni por quedar bien con nadie, estoy pelando porque quiero boxear otra vez”, aseveró el hijo del legendario “JC” vía telefónica en los “Martes de café”.Aseguró que su regreso y la obligación de verse bien sobre el ring lo toma como algo personal, “espero que la gente vea lo mejor de mí en este momento”, consciente de que enfrentará a un rival con el que tiene poco por ganar y mucho qué perder.“No tengo referencias de él, sé que es rival equis, tiene nueve o diez perdidas, pero a la vez me presiona porque no tengo nada que ganar y mucho que perder, debo ganar y convencer, no solo ganar.”Luego de las críticas a su hermano Omar Chávez tras la última pelea de éste, fue cuestionado de si está obligado a ganar y demostrarle que sí se puede mejorar con dedicación y entrega, y, además de confirmar esto último, comentó que Omar no toma este deporte con la seriedad debida.“Quiero verme bien después de dos años que no peleo, de Omar fue una crítica creo que general, porque en su carrera nunca ha tomado el boxeo en serio; no se me hace que sea un aspirante para nada por un campeonato mundial, espero y me calle la boca, pero soy diferente, me he preparado muy bien y trataré de dar lo mejor estos años que me quedan.”De sus planes a corto y mediano plazo, espera que luego de la pelea del 10 de agosto pueda pelear en septiembre con Alfredo “Perro” Angulo, en diciembre con el argentino Sergio “Maravilla” Martínez y en 2020 por el titulo supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).Chávez Jr., quien llegó a San Juan de los Lagos el domingo en la noche para ultimar detalles sobre su próxima pelea, la presentó de manera oficial este martes en la Casa de la Cultura del municipio jalisciense.El pugilista estuvo acompañado por Jesús Medina, presidente municipal de San Juan de los Lagos, y Héctor Garcia, director de Megaeventos del Code Jalisco, entre otros.